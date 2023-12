Bestuursvoorzitter Universiteit van Pennsylvania stapt op na uitspraken over antisemitisme

Bestuursvoorzitter Liz Magill van de Universiteit van Pennsylvania stapt op naar aanleiding van haar getuigenis in het Congres over antisemitisme op de universiteit. Dat heeft de raad van toezicht van de universiteit bekendgemaakt.

Voorzitters van drie Amerikaanse topuniversiteiten, behalve de Universiteit van Pennsylvania ook Harvard en het Massachusetts Institute of Technology (MIT), werden afgelopen week in een hoorzitting in het Congres aangesproken op confrontaties tussen pro-Palestijnse en pro-Israëlische betogers.

Joodse studenten meldden dat het antisemitisme op de campussen toeneemt. Na de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober is op de Amerikaanse universiteiten grote verdeeldheid ontstaan.

Juridisch voorzichtige antwoorden

Magill en de andere voorzitters gaven juridisch voorzichtige antwoorden op vragen van Congresleden. Zo ontweken de drie bestuurders de vraag of "oproepen tot genocide" indruisen tegen het universiteitsbeleid. Ze antwoordden op verschillende manieren dat "het afhangt van de context".

Het leidde tot grote verontwaardiging, waarna invloedrijke oud-studenten, zakenlieden en politici hun ongenoegen uitspraken en donaties voor de topuniversiteiten introkken. In een videoboodschap een dag later betuigde Magill spijt.

Magill: "Op dat moment was ik te veel bezig met het bestaande beleid in lijn met de grondwet, waarin staat dat uitlatingen op zichzelf niet strafbaar zijn. Ik had meer rekening moeten houden met het onweerlegbare feit dat een oproep tot genocide van Joden een oproep is tot het verschrikkelijkste geweld."

100 miljoen dollar

Ondanks die spijtbetuiging trok een grote donateur een schenking van 100 miljoen dollar terug. Daarop besloot de raad van toezicht bijeen te komen, waarna Magill en de voorzitter van de raad van toezicht opstapten. Magill blijft wel aan tot er een vervanger is gevonden.

De bestuursvoorzitter van Harvard, Claudine Gay, kwam eveneens terug van haar uitspraken en heeft excuus aangeboden. Gay zegt dat ze achteraf gezien "de tegenwoordigheid van geest had moeten hebben" om een ander antwoord te geven. "Namelijk dat oproepen tot geweld tegen onze Joodse gemeenschap en bedreigingen tegen onze Joodse studenten geen plaats hebben op Harvard, en nooit onbetwist zullen blijven."

'Eén weg. Nog twee te gaan'

De Republikeinse afgevaardigde Elise Stefanik is blij met het vertrek van Magill. "Een weg. Nog twee te gaan", schrijft ze op X. Stefanik ondervroeg de bestuursvoorzitters en riep op de drie te ontslaan. "Dit is nog maar het begin van de aanpak van het wijdverbreide antisemitisme dat de meest 'prestigieuze' instellingen voor hoger onderwijs in Amerika heeft vernietigd."