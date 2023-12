Xandra Velzeboer en Poutsma heersen op 500 meter, Van 't Wout valt in finale 1.000 meter

Poutsma ging zoals altijd als een speer van start en Velzeboer ging mee in de slipstream en pakte daarna de leiding. Na 100 meter was de concurrentie al kansloos. Michelle Velzeboer werd vierde.

Bij de mannen was Jens van 't Wout de enige die zondag een finale haalde, op de 1.000 meter. Daarin eindigde hij als vijfde. In de door de Chinees Liu Shaoang gewonnen race kwam de Nederlander ten val.

Van 't Wout, die de vorige 1.000 meter in Montreal nog had gewonnen, had zich op de hem zo kenmerkende lepe en afwachtende manier door het hoofdtoernooi geschaatst. In de halve finales had hij geen duizendste langzamer moeten rijden, anders had hij de finale gemist.

In de A-finale pakte hij verrassend de koppositie, maar werd hij in de slotfase van de race door William Dandjinou uit de baan gereden. De Canadees won, maar kreeg een penalty voor zijn actie, waardoor Liu er met het goud vandoor ging.