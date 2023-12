Xandra Velzeboer en Poutsma heersen op 500 meter en winnen met Oranje ook aflossing

Poutsma ging zoals altijd als een speer van start en Velzeboer ging mee in de slipstream en pakte daarna de leiding. Na 100 meter was de concurrentie al kansloos. Michelle Velzeboer werd vierde.

Nederland was in de finale verwikkeld in een spannend gevecht met Canada. Voorin was het voortdurend stuivertje wisselen, maar na de laatste wisseling stoof Xandra Velzeboer met gemak Danae Blais voorbij en won Oranje de race.

Vervolgens was het even wachten op de jury. Die had opgemerkt dat de Canadese Renee Marie Steenge een Koreaanse schaats had geraakt had, waardoor Zuid-Korea (dat nauwelijks in het stuk voorkwam) tweede werd. Polen, dat al helemaal met spek en bonen leek te hebben meegedaan, kreeg het brons in de schoot geworpen.