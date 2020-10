Koning breekt vakantie naar Griekenland af na ophef, Rutte wist van reis

Willem-Alexander en Máxima bij een bezoek aan Friesland, vorige maand - ANP

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima komen terug naar Nederland vanwege de kritiek op een vakantie naar Griekenland. Dat laten ze weten via de Rijksvoorlichtingsdienst, enkele uren nadat ze waren geland in Griekenland. "We zullen onze vakantie afbreken. We zien de reacties van mensen op berichten in de media. En die zijn heftig, en die raken ons", schrijven ze in een verklaring. "We willen er geen enkele twijfel over laten bestaan: om het covid-19-virus eronder te krijgen is het noodzakelijk dat de richtlijnen worden nagevolgd. De discussie naar aanleiding van onze vakantie draagt daar niet aan bij."

Onbegrip Het vertrek van het gezin van de koning in het regeringsvliegtuig naar Griekenland bracht het kabinet vrijdag in verlegenheid. Partijen in de Tweede Kamer reageerden vol onbegrip, omdat de reis slecht zou zijn voor de geloofwaardigheid van de kabinetsmaatregelen tegen het coronavirus. De partijen wezen daarbij op de oproep die het kabinet dinsdag nog deed aan Nederlanders om tijdens de herfstvakantie niet naar het buitenland te gaan. "Reis zo min mogelijk" luidde het advies. Ook vicepremier De Jonge en minister Grapperhaus hamerden daar na de ministerraad weer op:

De Jonge: 'Ik weet niks van vakantie van de koning' - NOS

In een reactie op het afblazen van de vakantie zegt de Rijksvoorlichtingsdienst dat premier Rutte wist van de reis van het gezin. De premier heeft altijd ministeriële verantwoordelijkheid, meldt de dienst. 'Niet uit te leggen' SP en GroenLinks spreken van een verstandig besluit. PvdA-Kamerlid Kuiken sluit zich daarbij aan. "Dit was geen goed voorbeeld voor andere Nederlanders. De koning ziet dat nu ook in." Verder vindt zij het "niet uit te leggen" dat Rutte de koning hier niet voor heeft behoed. Kamerlid Sneller van regeringspartij D66 vindt het goed dat de koning zich rekenschap geeft "van alle Nederlanders die zich inspannen om samen corona te overwinnen. Wel vindt hij net als PvdA'er Kuiken dat Rutte dit had moeten voorkomen.

Quote Dit is een enorme deuk in zijn imago als verbinder. NOS-verslaggever Kysia Hekster

Koninklijk Huis-verslaggever Kysia Hekster noemt het afbreken van de vakantie van de koning ongekend. "Het is een enorme deuk in zijn imago als verbinder. Blijkbaar heeft hij zelf niet bedacht dat het niet zo'n goed idee was en dat het zo'n uitstraling zou hebben", aldus Hekster. "Dat heeft hij niet goed ingeschat." Naar hoe het besluit tot terugkeer is genomen, is het voorlopig gissen. "Misschien heeft De Jonge of Rutte wel even overleg gehad met de koning dat het beter was om de koffers weer in te pakken en terug te keren naar Nederland", zegt Hekster. "Maar daar wil de RVD niet op ingaan."