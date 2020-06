Kindermisbruikzaak Duitsland steeds groter, nu 30.000 verdachten in beeld

De autoriteiten in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen hebben in een onderzoek naar kindermisbruik meer dan 30.000 nieuwe verdachten in beeld. Die zouden onderdeel zijn van een grootschalig pedofielennetwerk. Het onderzoek draait om de verspreiding en het bezit van kinderporno, maar ook om ernstige kindermishandeling.

Het netwerk zou internationaal zijn en zich vooral richten op minderjarige slachtoffers in Duitstalige landen. Sommige verdachten zouden hun eigen kinderen misbruikt hebben en de beelden daarvan online hebben uitgewisseld met anderen. Ook spraken de verdachten elkaar op internetfora en via berichtendiensten over het misbruik. Zo zouden ze elkaar tips gegeven hebben over het toedienen van kalmeringsmiddelen aan kinderen.

Peter Biesenbach, minister van Justitie in het aan Nederland grenzende Noordrijn-Westfalen, spreekt van een "moeras" en bekende dat hij er "ziek" van was geworden. "Ik heb de omvang van het kindermisbruik online onderschat. Dit is een nieuwe dimensie van deze vorm van misdaad."

De leden in het netwerk spoorden elkaar aan om slachtoffers te misbruiken. "Degenen die aarzelden werden door anderen aangemoedigd om hun intenties in de praktijk te brengen", zegt Biesenbach. In de chats werden ook afspraken gemaakt om met meerdere daders één kind te misbruiken.

Hoofdverdachte

De zaak kwam in oktober 2019 voor het eerst aan het licht. Er werd toen huiszoeking gedaan bij een hoofdverdachte in Bergisch Gladbach, bij Keulen. Sindsdien analyseren onderzoekers enorme hoeveelheden online data. Het onderzoek strekt zich uit tot alle zestien Duitse deelstaten. Volgens de autoriteiten zijn er nu 72 verdachten geïdentificeerd, tien van hen zitten in hechtenis.

Tot dusver zijn ook 44 kinderen geïdentificeerd en weggehaald uit de omgeving van verdachten. Onder hen was een baby van drie maanden oud.