Schaatstop voor de laatste keer in Tomaszów, Polen bouwt aan 'snelste ijs van Europa'

"Als je een baan als Thialf gewend bent, ga je klagen. Ik heb zelf een paar jaar in Heerenveen gewoond, ik weet hoe goed het is. We proberen er het beste van te maken. Ik zorg dat het vervoer en de hotels in orde zijn. Als je in een viersterrenhotel zit, waar kun je dan over mopperen?"

Goede koffie ga je niet snel vinden in Tomaszów, zegt schaatser Karolina Bosiek, opgegroeid in de stad. Toernooidirecteur en oud-schaatser Konrad Niedwiedzki blijft in zijn oordeel steken op "niet heel lelijk".

Melissa Wijfje was er in december 2018 bij toen er voor het eerst een wereldbeker werd gehouden in de overdekte hal van Tomaszów, die een jaar eerder werd geopend. Sindsdien is er bijna elk seizoen een wereldbeker gereden.

"De organisatie is goed, alleen wat voor voor ijs je aantreft op de wedstrijddagen is elk jaar weer afwachten. In trainingen was het deze week best wel goed, maar bij wedstrijden blijkt het zachter en dus zwaarder. Dat is het enige jammere."

Eigen broodbakmachine

Marrit Fledderus komt ook al een paar jaar in Tomaszów, voor haar is het evenmin een bestemming om tegenop te zien. "Maar we hebben met de ploeg wel een broodbakmachine meegenomen, want het brood in het hotel was toch niet helemaal waar we op hoopten. Dat hoeft bij andere wereldbekers niet."

Dat niet alles in Polen gaat zoals ze het idealiter zou willen, maakt Wijfje niet zoveel uit. "We kunnen allemaal een Nederlands niveau verwachten, maar het is niet overal zoals in Thialf of met het eten dat je thuis gewend bent. Je moet het accepteren en er zelf wat van maken."

Ook Sebas Diniz, debutant in Tomaszów, stoort zich niet. "Ik heb de verhalen gehoord, maar het valt me niet tegen. Ik vind de baan best mooi, het overtreft mijn verwachtingen."