LA Lakers wint allereerste NBA Cup, met dank aan James en Davis

De finale was de enige wedstrijd van het toernooi die niet meetelt voor de stand in de NBA. Toch stond er veel op het spel. Zo zouden alle spelers van het winnende team 500.000 dollar op hun bankrekening mogen bijschrijven.

Los Angeles Lakers heeft de eerste editie van het toernooi om de NBA Cup gewonnen. In de finale was de ploeg van LeBron James met 123-109 te sterk voor Indiana Pacers.

Indiana stond vrijwel het gehele duel op een achterstand, maar kwam in het vierde kwart terug tot 100-96. Daarop trapte LA weer het gaspedaal in.

Anthony Davis nam de Lakers bij de hand met 41 punten en 20 rebounds. James was voor voor 24 punten en werd na afloop uitgeroepen tot MVP, beste speler van het toernooi.

Succes

De NBA Cup is een nieuw toernooi in de VS en bleek een groot succes, hoewel er aanvankelijk wat argwanend naar werd gekeken.