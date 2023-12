Wekdienst 10/12: Spoedzitting WHO over Gaza • Kamp Westerbork opent gratis deuren

Eerst het weer: vandaag begint bewolkt met buien en aan zee veel wind. Later wordt het wat vaker droog en in het westen komt de zon tevoorschijn en neemt de wind af. Het wordt tussen de 8 en 10 graden.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de wegwerkzaamheden en hier zie je waar er aan het spoor wordt gewerkt.

Wat kun je verwachten?

Herinneringscentrum Kamp Westerbork opent vandaag gratis zijn deuren. De organisatie maakt zich zorgen over de toenemende polarisatie en het antisemitisme in Nederland. De gratis opening valt tijdens het joodse lichtjesfeest Chanoeka.

De raad van bestuur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) houdt een spoedzitting over de gezondheidscrisis in Gaza en de Westelijke Jordaanoever. De WHO kreeg van vijftien landen een verzoek voor een spoedvergadering. De Palestijnse gezant van de WHO vraagt om meer medische hulp en toegang tot het gebied voor buitenlandse artsen en gezondheidswerkers.

Het is vandaag de Internationale Dag van de Mensenrechten. 75 jaar geleden werd op deze dag de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Javier Milei treedt aan als de president van Argentinië. De extreemrechtse Argentijn heeft plannen om de op een na grootste economie van Zuid-Amerika radicaal te veranderen.

In Polen en in Peking wordt vandaag geschaatst. Vanaf 7 uur 's ochtends zijn via een livestream de wereldbekerwedstrijden shorttrack te volgen. Vanaf 2 uur 's middags zijn de wereldbekerwedstrijden langebaanschaatsen te zien in onze reguliere middaguitzending en in een livestream.

Wat heb je gemist?

Ander nieuws uit de nacht:

Buslijnen die niet meer bestaan, voertuigen in een andere kleur en meer treinritten. Wie komende dagen de metro, tram, trein of bus pakt, moet wellicht van tevoren even goed opletten. Vandaag wordt namelijk in een groot deel van Nederland een nieuwe dienstregeling van kracht.

De NS kan de extra treinen inzetten omdat afgelopen jaar bijna 1500 conducteurs en machinisten zijn aangenomen. Toch waarschuwt de vervoerder dat de krapte op de arbeidsmarkt aanhoudt, waardoor op sommige spoortrajecten in de daluren nog altijd slechts één keer per uur een trein zal rijden.

En dan nog even dit:

Alle stoelen van de Tweede Kamer zijn weer gevuld, met een hoop kersverse Kamerleden. In Rondje Binnenhof probeerden Marleen, Gerri en Xander er alvast een paar te spotten. En hoe gaat het bij die 'goede gesprekken' met de verkenner?