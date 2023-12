Meer treinen in nieuwe dienstregeling, maar OV nog lang niet op oude niveau

Buslijnen die niet meer bestaan, voertuigen in een andere kleur en meer treinritten. Wie komende dagen de metro, tram, trein of bus pakt, moet wellicht van tevoren even goed opletten. Vandaag wordt namelijk in een groot deel van Nederland een nieuwe dienstregeling van kracht. Waar vernieuwde dienstregelingen de voorbije jaren leidden tot berichten over verdwenen buslijnen, minder treinen en slechtere verbindingen, lijkt het komend jaar voor veel OV-reizigers juist iets beter te worden. Nog steeds neemt het aantal buslijnen eerder af dan toe, werken veel mensen thuis en zijn de personeelstekorten niet opgelost, maar zeker op het spoor lijkt het tij gekeerd. 1800 ritten extra Zo laat de grootste vervoerder van Nederland, de Nederlandse Spoorwegen, weer meer treinen rijden. Vooral reizigers in de Randstad profiteren daarvan, want tussen de grote steden rijden weer vier intercity's per uur, terwijl dat er afgelopen jaren vaak maar twee waren. Ook rijdt er weer een rechtstreekse trein tussen Amsterdam en Breda en keert de zogeheten tienminutentrein tussen Arnhem - Amsterdam en Rotterdam weer terug. In totaal zegt de NS 1800 treinritten extra per week te gaan rijden in de nieuwe dienstregeling, op een totaal van ruim 22.000 ritten. De grootste veranderingen op het spoor, ook van de regionale spoorvervoerders, staan op dit kaartje:

De grootste veranderingen in de nieuwe dienstregeling op het spoor - Foto: NOS

De gehele nieuwe dienstregeling van de NS is hier te vinden. Ook andere vervoerders passen vanaf vandaag ritten aan, zoals Arriva. In enkel gebieden gebeurt dit pas vanaf januari, zoals in Rotterdam. De samenvatting van alle wijzigingen is hier te lezen.

De NS kan de extra treinen inzetten omdat afgelopen jaar bijna 1500 conducteurs en machinisten zijn aangenomen. Toch waarschuwt de vervoerder dat de krapte op de arbeidsmarkt aanhoudt, waardoor op sommige spoortrajecten in de daluren nog altijd slechts één keer per uur een trein zal rijden. De NS hoopt hier komende tijd nog extra mensen voor aan te nemen. Wel waarschuwt de vervoerder dat treinen soms korter kunnen zijn dan reizigers gewend zijn. De spoorvervoerder kampt namelijk met een groot tekort aan monteurs, waardoor treinen soms niet op tijd gerepareerd zijn en daardoor niet het spoor op mogen. Zelfde prijzen Opvallend is dat de extra ritten van de NS vooral voor maandag tot en met donderdag staan ingepland. Op vrijdag is er door thuiswerken volgens de vervoerder nauwelijks meer sprake van een spits. Daardoor zullen reizigers die dag op bepaalde trajecten juist merken dat er minder treinen rijden dan voorheen. De NS verhoogt de prijzen voor kaartjes voor binnenlandse reizen komend jaar niet. De kosten van een treinkaartje blijven gelijk aan die van dit jaar, omdat het demissionaire kabinet 120 miljoen euro heeft toegelegd. Dat gebeurde op verzoek van de meerderheid van de Tweede Kamer. Aanvankelijk mocht de NS de ticketprijzen juist met 6,5 procent verhogen.