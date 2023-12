Zes doden door tornado's in Amerikaanse staat Tennessee

In de Amerikaanse staat Tennessee zijn ten minste zes mensen om het leven gekomen als gevolg van een reeks tornado's. Zeker 23 inwoners moesten in het ziekenhuis worden behandeld voor verwondingen.

In buitenwijken van Nashville kwamen drie mensen om het leven. In de stad zitten 80.000 mensen zonder stroom. Ook in het noordelijker gelegen Montgomery County vielen drie slachtoffers, onder wie een jong kind. Onduidelijk is hoe ze om het leven zijn gekomen.

De hulpdiensten in Montgomery County spreken van zware schade aan gebouwen. Op beelden op sociale media is te zien dat door het natuurgeweld daken van huizen zijn gerukt.

De autoriteiten in Montgomery County roepen inwoners op zoveel mogelijk binnen te blijven en in ieder geval niet de weg op te gaan, om hulpdiensten de ruimte te geven.

De Amerikaanse weerdienst had voorafgaand aan het noodweer meerdere waarschuwingen afgegeven. Tornado's komen in dat deel van de Verenigde Staten vaker voor.