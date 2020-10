NEC nestelt zich in subtop, Jong Ajax met tien man langs Jong AZ

NEC heeft zich dankzij een 4-1 zege op Jong FC Utrecht genesteld in de subtop van de eerste divisie. Met de zege klimt NEC voorlopig naar de vijfde plaats.

Jong FC Utrecht kwam nog wel op voorsprong via Hicham Acheffay, maar zag Jonathan Okita snel weer gelijkmaken. Na een half uur kreeg Utrecht-rechtsback Sylian Mokono zijn tweede gele kaart, waar NEC pas in de tweede helft van profiteerde. Via Bart van Rooij, Souffian El Karouani en Terell Ondaan boekten de Nijmegenaren uiteindelijk een ruime zege.

Tiental Jong Ajax

Jong Ajax wist met een man minder Jong AZ met 3-2 te verslaan. Na vroege treffers van Peer Koopmeiners (Jong AZ) en Enric Llansana (Jong Ajax) kreeg Victor Jensen halverwege de eerste helft een rode kaart voor natrappen.

Jong Ajax-spits Brian Brobbey zorgde uiteindelijk toch voor lachende gezichten in Amsterdam. Via een knappe counter en een strafschop zorgde de 18-jarige aanvaller voor een 3-1 tussenstand. Richonell Margaret deed daarna namens Jong AZ nog wat terug.

Door de zege klimt Jong Ajax van de zeventiende naar de tiende plek. Jong AZ blijft steken op plek veertien.