Presidenten Guyana en Venezuela spreken ontmoeting af over grensconflict

De Venezolaanse regering wil met de bijeenkomst "onze ambitie in stand houden om in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied de vrede te bewaren". De president van Guyana zegt dat de grens van zijn land niet ter discussie staat.

De presidenten van Guyana en Venezuela hebben toegezegd dat ze komende donderdag met elkaar gaan praten over het grensconflict tussen de Zuid-Amerikaanse landen. De ruzie draait om het olierijke gebied Essequibo in Guyana, dat door beide landen wordt geclaimd.

De twist over Essequibo speelt al eeuwen, maar is opgelaaid door een referendum in Venezuela. Inwoners konden zich vorig weekend uitspreken over annexatie van de grensregio. Volgens de kiesraad gingen 10,5 miljoen mensen naar de stembus en stemde 95 procent voor inlijving.

Het is niet duidelijk wat de Venezolaanse president Maduro wil met de uitslag, maar Guyana en de internationale gemeenschap maken zich zorgen. Onder meer de VS, Groot-Brittannië, Rusland en Zuid-Amerikaanse landen hebben aangedrongen op een vreedzame oplossing. De VN-Veiligheidsraad hield vrijdag achter gesloten deuren een bijeenkomst over het conflict.

Militairen bij grens

Venezuela en Guyana grenzen allebei aan Brazilië, dat vanwege de toegenomen spanningen extra militairen naar de noordgrens heeft gestuurd. De Braziliaanse president Lula onderhoudt goede banden met zijn Venezolaanse ambtgenoot Maduro en heeft hem meermaals opgeroepen tot de-escalatie.

De regio Essequibo beslaat zo'n twee derde van Guyana. In 1899 bepaalde een internationale arbitragecommissie dat het gebied bij Guyana hoort, maar Venezuela is het daar niet mee eens. Het conflict sluimerde lange tijd, tot er in 2015 grote olievelden werden gevonden in Guyana. Ook is het land rijk aan onder meer goud en gas.

Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag is al jaren bezig met de kwestie, maar een definitieve uitspraak ligt er nog niet. Tot die tijd moet Venezuela de verdeling uit 1899 respecteren, vindt het hof.