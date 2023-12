In Den Haag zijn drie mensen aangehouden vanwege een schietpartij in een appartementencomplex, meldt de Haagse politie op X.

Bij het schietincident in de Molenwijk viel één gewonde, die met spoed naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Omstanders zeggen dat het slachtoffer in een been werd geschoten.

Over de toedracht meldt de politie nog niets. Ook de identiteit van de verdachten en het slachtoffer is nog onbekend. De politie doet verder onderzoek in het appartementencomplex aan de Asstraat.