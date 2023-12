Familie Mahsa Amini mag Iran niet uit voor uitreiking Europese prijs

In oktober werd de Nobelprijs voor de Vrede toegekend aan een leider van de Iraanse beweging, Narges Mohammadi. Zij zat als dissident al vast toen de massale protesten begonnen, maar regelde steunbetuigingen en solidariteitsacties vanuit de gevangenis.

De voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, heeft het Iraanse regime opgeroepen het besluit onmiddellijk terug te draaien en het gezin alsnog naar Frankrijk te laten vliegen. "Ze horen in Straatsburg bij het Europees Parlement te zijn om de Sacharovprijs te ontvangen, samen met de dappere vrouwen van Iran."

De advocaat van de familie zegt dat het de eerste keer is dat de Iraanse autoriteiten op deze manier in actie zijn gekomen om "te voorkomen dat nabestaanden van slachtoffers de internationale gemeenschap toespreken".

De 22-jarige Mahsa Amini overleed vorig jaar nadat ze met veel geweld was opgepakt door de moraalpolitie. Volgens de agenten droeg ze haar hoofddoek veel te los. Haar dood leidde tot maandenlange protesten in Iran. Amini kreeg de Sacharovprijs postuum toegekend, samen met de protestbeweging Vrouwen, Leven, Vrijheid.

Het drietal wilde naar Straatsburg voor de uitreiking komende dinsdag van de Sacharovprijs, de belangrijkste mensenrechtenprijs van de Europese Unie. Volgens de advocaat van de familie beschikten de drie over geldige visums, maar mochten zij desondanks het vliegtuig niet in.

De broer en ouders van de Koerdisch-Iraanse Mahsa Amini zijn op een luchthaven in Iran tegengehouden door de autoriteiten. Zij waren onderweg naar Frankrijk om een belangrijke Europese mensenrechtenonderscheiding in ontvangst te nemen. Hun paspoorten werden op het vliegveld ingenomen en ze mochten niet aan boord, meldt de BBC.

Wat is de Sacharovprijs?

Aan de Sacharovprijs is een bedrag van 50.000 euro verbonden. Elke Europarlementariër mag een nominatie doen voor de prijs, mits er steun is van veertig leden van het parlement. De fractievoorzitters kennen de prijs uiteindelijk toe. Naast Amini waren dit jaar ook mensenrechtenactivisten uit Nicaragua genomineerd en voorvechters van abortus uit de VS, Polen en El Salvador.

De prijs is vernoemd naar de Russische dissident Andrej Sacharov en is bedoeld als steun in de rug voor individuen en organisaties die zich inzetten voor mensenrechten. Vorig jaar werd het Oekraïense volk uitgekozen, vanwege de inval van Rusland.