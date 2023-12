Landman verslaat Klaasen met fantastische reeks en staat in finale Lakeside-toernooi

Chris Landman heeft de finale van het WK van de WDF-bond bereikt. De 42-jarige Landman won in de halve finale van zijn landgenoot Jelle Klaasen, die het beroemde Lakeside-toernooi in 2006 won. Het werd 5-3 op het Lakeside Leisure Complex in Frimley Green.

Nog een WK Darts?

Vroeger was het Lakeside-toernooi als officieus WK van dartbond BDO het grootste darttoernooi van het jaar. Nadat een aantal spelers zich afsplitsten en de PDC oprichtten, verloor de BDO langzaam zijn populariteit. Na de overstap van Raymond van Barneveld in 2007 volgden alle andere toppers en gingen het niveau en de status van de BDO rap bergafwaarts.

In 2020 ging de BDO failliet, en nam de WDF (World Darts Federation) alle toernooien over. Tegenwoordig is het Lakeside-toernooi het WK van de WDF. Aangezien profs met een 'tour card' bij de PDC niet welkom zijn, ligt het niveau minder hoog dan bij het WK van de PDC, dat komende vrijdag begint in een volgepakt Alexandra Palace.