Dodgers verleiden superster Ohtani met recordsalaris: 700 miljoen in tien jaar

Ohtani, die zowel als pitcher en als slagman tot de besten van de wereld behoort, gaat in tien jaar 700 miljoen dollar verdienen. Daarmee de bestbetaalde honkballer aller tijden. Tot vandaag stond dat record op naam van zijn ploegmaat Mike Trout, die in 2019 een contract voor 12 jaar ter waarde van 426,5 miljoen dollar tekende.

Ohtani was in maart al de grote man bij de Japanse eindzege in de World Baseball Trophy. Hij sloeg de meeste homeruns in de American League (44 homeruns) en ook als pitcher stond hij bovenaan de individuele ranglijsten.

En dat terwijl hij in augustus geblesseerd raakte aan zijn elleboog en daardoor de laatste maand van het seizoen miste. Desondanks werd Ohtani voor de tweede keer, na 2021, uitgeroepen tot Most Valuable Player.

Alleen het team bleef achter: Ohtani debuteerde in 2018 in de Major League, maar nog altijd is 2014 de laatste keer dat de Angels mochten deelnemen aan de play-offs. Bij de Dodgers verwacht Ohtani wel om de prijzen mee te kunnen doen.

Als slagman dan, want gooien zit er door zijn elleboogblessure het komende jaar nog niet in.