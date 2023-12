AZ ruim langs dapper Almere City, mede dankzij prachtige lob Pavlidis

AZ heeft met de nodige moeite afgerekend met Almere City. In Alkmaar kwamen de bezoekers na rust verrassend op gelijke hoogte, maar via invaller Dani de Wit en linksback David Møller Wolfe trok AZ toch aan het langste eind. Vangelis Pavlidis maakte twee goals en deed goede zaken in het topscorersklassement.

Met de overwinning wippen de Alkmaarders weer over FC Twente heen op de ranglijst. AZ heeft twee punten minder dan nummer twee Feyenoord.

Almere City, dat met 13 punten op de zestiende plek in de eredivisie staat, verstopte zich tegen AZ niet. In de eerste helft creëerden de elf van trainer Alex Pastoor de nodige kansen en voetbalde het alleraardigst. Zeker linkerspits Rajiv van La Parra was dreigend.

IJskoude Pavlidis

Toch was het AZ dat op voorsprong kwam. De Griekse spits Pavlidis handelde snel in de zestien en haalde hard uit met links. Keeper Nordin Bakker had geen antwoord op de schuiver.

Na rust beloonde Almere City zichzelf voor het dappere uit de eerste helft. Uit een hoekschop kopte Loïc Mbe Soh raak. AZ moest opnieuw beginnen.