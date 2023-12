Zeldzaam protest in Dubai, maar activisten zien 'schokkend niveau van censuur'

Het is een bijzonder fenomeen op de klimaattop in Dubai: publiek activisme. In de Verenigde Arabische Emiraten gelden normaliter strenge wetten voor protesten, maar op het terrein van de klimaattop zijn demonstraties zoals gebruikelijk toegestaan.

Daar gelden niet de wetten van het gastland, maar richtlijnen van de Verenigde Naties (VN) die de top organiseren. Activisten maken hier voor allerlei onderwerpen gebruik van: om aandacht te vragen voor gevangengenomen activisten tot een staakt-het-vuren in Gaza.

Maar zo vrij als andere jaren zijn ze niet, zegt onderzoeker Joey Shea van Human Rights Watch (HRW). In gesprek met persbureau AP zegt zij dat activisten bij de klimaattop te maken hebben met "een schokkend niveau van censuur". "Terwijl fundamentele vrijheden, zoals de vrijheid van meningsuiting, op de klimaattop gegarandeerd zouden zijn."

Naambordjes dichtvouwen

Zo mochten demonstranten volgens de onderzoeker bij een protest over in de Emiraten en Egypte gevangengehouden prodemocratische activisten geen borden met de namen van de activisten dragen. Ook zou hen zijn verboden "van locatie naar locatie te marcheren", terwijl verplaatsen tussen evenementen op de klimaattop normaal is toegestaan.

Vlak voor de bewuste demonstratie moesten deelnemers op bevel van de VN bordjes met de namen van de gevangenen dichtvouwen, stelt Shea tegenover AP. Dit terwijl ze deze namen daarvoor al zouden hebben doorgekrast. "De absurditeit van wat er vandaag bij deze actie is gebeurd, spreekt boekdelen", zei ze.

Interpretatie

Een andere groep demonstreerde voor klimaatrechtvaardigheid en voor een staakt-het-vuren in Gaza. Het scanderen van de controversiële leus 'From the river to the sea' werd hen verboden.

Eerder deze week schreef de Britse krant The Guardian dat er aanwijzingen zijn dat aanvragen voor protestacties zijn afgewezen, waaronder een protest tegen vervuiling door de uit het gastland afkomstige luchtvaartmaatschappij Emirates. In datzelfde artikel waarschuwt Shea van HRW dat de Emiraten selectief zijn in de protesten die het toestaat, omdat dat goed is voor hun imago.

In Dubai vonden demonstraties plaats voor de vrijlating van prodemocratische activisten en een staakt-het-vuren in Gaza: