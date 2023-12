NEC boekt tweede uitzege in een week met overwinning bij PEC Zwolle

Van twee zeges uit dertien wedstrijden, naar twee overwinningen in één week. Nadat NEC afgelopen week in Alkmaar de 2-1 voorsprong van het in oktober gestaakte duel tegen AZ over de streep had getrokken, won de ploeg uit Nijmegen vandaag met 3-1 op bezoek bij PEC Zwolle.

Zowel PEC als NEC draaien dit seizoen mee in de middenmoot van de eredivisie. PEC, dat vorig seizoen promoveerde vanuit de Keuken Kampioen Divisie, won tot nu toe vijf wedstrijden, waaronder een overtuigende 0-5 zege vorige week in Volendam.

NEC won drie keer en speelde zes keer gelijk. Afgelopen week konden de Nijmegenaren voor het eerst sinds september weer drie punten bijschrijven, nadat de zege tegen AZ eindelijk een feit was geworden.

Het duel werd eind oktober gestaakt nadat Bas Dost onwel werd en in elkaar zakte. In de slotminuten verzaakte NEC woensdag niet en bleef de 2-1 op het bord staan.

