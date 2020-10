Zwemster Pellegrini mist eerste ISL-wedstrijden door coronabesmetting

Zwemster Federica Pellegrini moet de eerste wedstrijden van de International Swimming League in Boedapest missen. De meervoudig wereldkampioene testte na een training in Italië positief op het coronavirus. Ze was nog niet afgereisd naar Hongarije.

De 32-jarige Italiaanse meldde op haar Instagram dat ze zich woensdag na een training niet lekker voelde. "Ik ben eerder gestopt en naar huis gegaan. Onderweg kreeg ik ook last van een zere keel. Daarom heb ik me laten testen waaruit naar voren kwam dat ik Covid-19 heb."

"Het spijt me verschrikkelijk", aldus Pellegrini. "Om eerlijk te zijn heb ik tot nu toe alleen maar gehuild. Ik kan niet wachten om weer aan een normaal zwemseizoen te beginnen."

Pellegrini is specialist op de 200 meter vrije slag. Ze behaalde in 2008 olympisch goud op die afstand en is de wereldrecordhoudster. Pellegrini hoopt komende zomer in Tokio voor de vijfde keer aan de Olympische Spelen mee te doen.

Zwemmen in teamverband

In de ISL, een nieuwe competitie, nemen zwemmers uit de hele wereld het in teamverband tijdens vier weekeinden tegen elkaar op. Namens Nederland komen onder meer Ranomi Kromowidjojo en Kira Toussaint in actie in de Hongaarse hoofdstad.