Brugts maakt razendsnelle hattrick voor Barça, Beerensteyn op schot voor Juventus

Beerensteyn kroonde zich afgelopen weekend tot topscorer van de hoogste divisie in de Nations League en draait ook bij haar club Juventus een sterk seizoen. Tegen laagvlieger Pomigliano stond ze als linksbuiten in de basis.

Na het spectaculaire Nations League-ontknoping van vorige week, kwamen de eerste internationals van Oranje weer in actie in clubverband.

Juventus blijft met de zege in het spoor van koploper AS Roma, dat een iets beter doelsaldo en een wedstrijd minder gespeeld heeft. Met zeven goals is Beerensteyn topscorer van de Serie A.

Janssen helpt Wolfsburg

In de Duitse competitie was Dominique Janssen belangrijk voor Wolfsburg, dat met 1-4 won van FC Köln. Janssen, die als linksachter speelde, benutte bij een 1-1 tussenstand een strafschop.

Bij Wolfsburg stond met Lynn Wilms op rechtsback nog een Nederlander in de basis. Spits Fenna Kalma viel in, maar wist geen doelpunt te maken. Wolfsburg is na de zege weer koploper in de Bundesliga. Als Bayern München maandag wint van Leverkusen, neemt die ploeg de eerste plaats weer over.