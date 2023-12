3x3-basketballers Amsterdam lopen World Tour-titel mis

De 3x3 basketballers van Team Amsterdam HiPRO zijn er niet in geslaagd de World Tour Final te winnen. Worthy de Jong, Jan Driessen, Julian Jaring en Arvin Slagter verloren in de finale in Jeddah met 21-15 van aartsrivaal Ub uit Servië, de nummer één van de wereldranglijst.

Het reguliere 3x3-seizoen bestaat uit achttien World Tour-toernooien over de hele wereld. De dertien beste teams van het reguliere seizoen en organisator Jeddah namen deel aan het slottoernooi.

Team Amsterdam gaf twee weken geleden z'n visitekaartje af door de World Tour in Hong Kong te winnen. Dat bleek de opmaat voor een sterk toernooi in Saudi-Arabië.

In de groepsfase rekenden de vier Nederlanders af met het Servische Liman (21-17) en Lausanne uit Zwitserland (21-13), dat zich in Jeddah had versterkt met de Serviër Dusan Bulut, jarenlang de beste 3x3-speler van de wereld.

In de kwartfinales versloeg Amsterdam vervolgens het Litouwse Raudondvaris (18-13) en in de halve moest Partizan uit Servië eraan geloven met 21-15.

Weer Serviërs in finale

De Jong, Driessen, Jaring en Slagter kregen in de finale opnieuw met een Servische tegenstander te maken: Ub, de beste ploeg in het reguliere seizoen met zes toernooizeges en met drie spelers van de Servische nationale ploeg, de regerend wereld- en Europees kampioen.

Amsterdam keek in de finale al snel tegen een 7-1 achterstand aan en had het vooral lastig met Strahinja Stojacic, die in totaal zes punten voor zijn rekening zou nemen. Aan de andere kant werd De Jong goed in de tang gehouden waardoor het Ansterdamse team nooit echt in de wedstrijd kon komen.