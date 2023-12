Ajax wankelt in de tweede helft tegen Sparta, maar houdt vol en wint opnieuw

De hoogtepunten van de wedstrijd Ajax - Sparta in de 15de speelronde van de eredivisie. - NOS

Maar als Ajax - Sparta acht minuten oud is en de bal via een hakje van Kenneth Taylor voor de voeten van Brobbey komt, gebeurt precies wat Vriends niet wilde. Brobbey loopt een meter achteruit, vindt in Vriends een lichaam dat hij als draaischijf kan gebruiken en scoort.

Brobbey miste in het begin van dit seizoen veel kansen, maar is de laatste weken uitstekend op schot. De spits staat inmiddels op vijf goals en maakte er in de Europa League twee tegen Olympique Marseille.

Sparta gevaarlijk, Ajax scoort

Toch had Sparta zich voor die vroege 1-0 al wel laten zien in de Johan Cruijff Arena. De Rotterdammers, die net als vorig seizoen soepel meedraaien in het linkerrijtje, waren via een kopbal van spits Lauritsen zelfs dicht bij de openingstreffer geweest.

Het was voor de ploeg van trainer Jeroen Rijsdijk zonde dat de kansen er niet in gingen. Ajax sloeg kort voor rust wél toe. Brobbey zette door in de zestien en verdiende een strafschop omdat Sparta-keeper Nick Olij hem onderuit haalde. Steven Bergwijn schoot hard en hoog binnen.