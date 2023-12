Transferstunt of transfersoap: Uijtdebroeks naar Visma-Lease a Bike, of toch niet?

Klassementsrenner en klimmer Uijtdebroeks zou in de toekomst een opvolger kunnen worden van Primoz Roglic, die juist de overstap maakte naar Bora-hansgrohe. "We zien in Cian een toekomstige leider van ons team", aldus sportief directeur Merijn Zeeman op de ploegwebsite.

Is het een transferstunt of wordt het een transfersoap? Visma-Lease A Bike (nu nog Jumbo-Visma) kondigde zaterdag de komst van het toptalent Cian Uijtdebroeks (20) aan. De Belg zou voor vier jaar zijn vastgelegd tot het einde van 2027.

Het managementbureau van Uijtdebroeks, het Zwitserse A&J Sports van Alex en Johnny Carera (tevens manager van Tadej Pogacar), liet in een verklaring weten dat Uijtdebroeks zijn contract met Bora-hansgrohe per 1 december heeft opgezegd.

In zijn eerste jaar als prof maakte klimmer Uijtdebroeks indruk met ereplaatsen in het klassement van de Ronde van Romandië (6de), de Ronde van Zwitserland (7de) en de Ronde van Catalonië (9de).

'Volgen Cian sinds junioren'

Als belofte won de Belg onder meer de prestigieuze Ronde van de Toekomst, voor Johannes Staune-Mittet, Michel Hessmann en Archie Ryan uit de opleidingsploeg van Jumbo-Visma. Ook de Noor Staune-Mittet (winnaar van de afgelopen Giro voor beloften) maakt komend jaar de overstap naar de hoofdmacht van Visma-Lease A Bike.

"We volgen Cian al sinds zijn juniorentijd", licht Zeeman toe. "Toen de mogelijkheid kwam om Cian te contracteren per 1 december hebben we geen moment getwijfeld. Cian is een perfecte match voor ons team. Hij is enorm gretig om zichzelf op alle vlakken te ontwikkelen. We zijn blij dat hij voor ons en onze aanpak heeft gekozen."