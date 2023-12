Real Madrid loopt averij op in titelstrijd na gelijkspel bij Betis

Koploper Real Madrid heeft in Spanje twee punten laten liggen tegen Real Betis. Het bleef 1-1 in Sevilla.

De Madrilenen waren voor rust sterker, maar konden dat niet uitdrukken in de score. Luka Modric kopte net naast en zag een schot gepareerd door doelman Rui Silva. Uit een vrije trap schoot David Alaba net naast. Willian José miste de beste kans voor de thuisploeg.

Jude Bellingham zette de bezoekers vlak na rust alsnog op voorsprong. Hij rondde na een geweldige loopactie en een heerlijk passje van Brahim Díaz rustig af.

Ruibal scoort fraai

Betis rechtte de rug en kwam met een schitterende pegel van Aitor Ruibal van 20 meter in de kruising langszij. De winst ging in de slotfase bijna nog naar een van de twee ploegen. De thuisploeg kreeg een grote kans via Isco, maar de oud-speler van Real kopte op de paal. Een minuut later schoot invaller Joselu net langs de paal.

Door het gelijkspel heeft Real Madrid nu een punt meer dan nummer twee Girona, FC Barcelona volgt op vijf punten. Zondag staat de kraker Barcelona - Girona op het programma.