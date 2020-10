Op zeker helft middelbare scholen coronabesmetting, leraren maken zich zorgen

Het gaat om besmettingen die gemeld zijn in openbare bronnen en interne berichten van scholen. GGD's of andere instanties houden niet centraal bij waar besmettingen plaatsvinden.

Op zeker 342 van de 648 Nederlandse middelbare scholen is sinds augustus in elk geval één coronabesmetting gemeld. Dat blijkt uit een inventarisatie van Nieuwsuur en BD Dataplan.

Op het Dorenweerd College in Doorwerth hebben vier van de honderd leraren corona. Bestuurder Jan Wiegers is blij dat de scholen in deze gedeeltelijke lockdown niet opnieuw dicht hoeven. "Fysiek onderwijs is altijd beter dan afstandsonderwijs."

Ondanks de zorgen is er onder het onderwijspersoneel geen opvallend hoge besmettingsgraad. Van de mensen in het onderwijs die zich lieten testen, werd 10,3 procent positief bevonden, onder het landelijke percentage van 13,8 procent.

Maandag gaan de scholen in het noorden weer open en de week daarna eindigt de herfstvakantie in de rest van het land. Leraren maken zich zorgen. "Er zijn situaties waarin ik me niet veilig voel en dat heeft te maken met de grootte van de klassen", zegt docent Lenneke van Bilsen. "De 1,5 meter-maatregel valt niet altijd na te leven."

Ontzettend bezorgd

De school krijgt nog steeds dagelijks een melding van iemand die positief getest is. "Dat is wel een uitdaging", zegt Wiegers. Soms moeten hele klassen in quarantaine en thuis onderwijs volgen.

Maar als het niet per se nodig is, houdt Wiegers de kinderen het liefste op school. "Ouders zijn zo ontzettend bezorgd. Er zijn ouders die zeggen dat een kantoor allang dicht was gegaan. Het is soms ook moeilijk uit te leggen, maar bij ons staat veiligheid voorop en we willen niet terug naar de situatie waarin iedereen weer thuis zit."