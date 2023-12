Net teruggekeerd, maar weer geblesseerd: hockeyster Welten mist duels Pro League

Lidewij Welten komt niet meer in actie tijdens de komende wedstrijden van het Nederlands hockeyteam in de FIH Pro League. De 33-jarige Welten heeft tijdens de training een blessure opgelopen.

Welten kwam in oktober net terug van een blessure. Eerder dit jaar moest ze het EK in Duitsland aan zich voorbij laten gaan. Twee jaar geleden miste Welten ook het EK, maar was ze net op tijd fit voor de Olympische Spelen in Tokio. Ook eerder liep ze al regelmatig blessures op.

Op de spelen in Tokio wonnen Welten en Oranje het goud, net als op de edities van 2008 in Peking en 2012 in London. Daarnaast pakte Welten ook drie wereldtitels en werd ze in 2015 gekozen als speler van het jaar.

Nog twee wedstrijden

Oranje speelt komende zondag en maandag respectievelijk tegen Groot-Brittannië en Argentinië. De eerste twee wedstrijden tegen deze tegenstanders werden allebei gewonnen.