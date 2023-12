Gewaardeerde Marijnissen wist politieke tij voor de SP niet te keren

"We zullen je vechtlust om echte problemen van mensen op te lossen missen in de Kamer", zegt NSC-voorman Omtzigt bijvoorbeeld. D66-leider Jetten sluit zich daarbij aan: "Dank Lilian, voor je noeste parlementaire arbeid voor een socialer Nederland."

Ze studeerde politicologie en werkte bij de Rabobank en bij de ambtenarenvakbond AbvaKabo FNV voordat ze in 2017 Kamerlid werd. Een paar maanden later volgde ze Emile Roemer op als partijleider. Dat was op 13 december 2017, komende week dus op de kop af zes jaar geleden .

Marijnissen trad al jong in de voetsporen van haar ouders. Op 17-jarige leeftijd werd ze gekozen tot gemeenteraadslid, maar ze moest wachten tot haar achttiende om haar zetel in te nemen.

Behalve haar vader was ook haar moeder politiek actief. Zij was SP-raadslid en -wethouder in Oss. Dochter Marijnissen noemt haar "minstens zo belangrijk" in haar politieke opvoeding als haar vader.

Lilian Marijnissen (38) is de dochter van oud-partijleider Jan Marijnissen. Ze woont nog altijd in Oss, waar haar vader als fabrieksarbeider en lasser werkte voordat hij politicus werd. Als kleuter stond ze al op een verkiezingsposter, voor op de fiets bij haar vader.

De SP komt op voor mensen met lage inkomens. Belangrijke thema's zijn huren en de zorg. Bij de verkiezingen in 2006 haalde de partij 25 zetels. Daar zijn er na de laatste verkiezingen nog 5 van over.

De Socialistische Partij (SP) is in 1972 opgericht als een soort activistische variant op de Partij van de Arbeid. Ook de nieuwe partij richt zich op de werknemer, maar dan op een radicalere manier. Het duurt nog twee decennia voor de partij in de Tweede Kamer wordt gekozen. Een van de twee eerste SP-Kamerleden is Jan Marijnissen, de vader van. De partij heeft dan de leuze 'Stem tegen, stem SP' en het symbool is de tomaat (om uit protest mee te gooien).

In de tijd dat Marijnissen het voor het zeggen had, verloor de partij verkiezing na verkiezing. Bij haar aantreden had de SP 14 zetels in de Tweede Kamer, in 2021 waren dat er nog 9 en daar gingen er twee weken geleden nog eens vier vanaf. Ze benadrukte tijdens de campagne opnieuw, anders dan in de eerste decennia van de partij, dat de SP niet wil weglopen voor regeringsverantwoordelijkheid.

Met name bij de laatste verkiezingen had Marijnissen meer verwacht, ook omdat een van de grote thema's in de campagne bestaanszekerheid was. Dat was het thema waar de SP zo ongeveer voor was opgericht, zei ze keer op keer.

Ook verzette Marijnissen zich als SP-leider tegen de marktwerking in de zorg en maakte ze zich hard voor het nationaliseren van bijvoorbeeld energiebedrijven om zo meer invloed te hebben op de prijzen.

Bij de SP is een onderzoek aangekondigd naar waar het mis is gegaan, maar op verkiezingsavond speculeerde Marijnissen zelf dat de SP waarschijnlijk te lijden heeft gehad onder strategische stemmers die voor de combinatie GroenLinks-PvdA kozen.

Marijnissen vond het op de verkiezingsavond nog te vroeg om conclusies te trekken: