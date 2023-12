Opnieuw haalt Eintracht Frankfurt hard uit tegen Bayern München: 5-1

Bayern München is op bezoek bij Eintracht Frankfurt tegen een zeer pijnlijke nederlaag aangelopen. In Frankfurt werd het 5-1 voor de nummer zeven van Duitsland. Het was de eerste keer sinds de 5-1 zege van hetzelfde Frankfurt in 2019 dat Bayern zoveel treffers moest incasseren in de Bundesliga.

De nederlaag van Bayern, de eerste van dit seizoen van de regerend landskampioen, zal als muziek in de oren klinken van koploper Bayer Leverkusen, dat zondag aantreedt tegen nummer drie Stuttgart. Leverkusen heeft 35 punten, Bayern 32 en Stuttgart 30.