Bayern München hard onderuit tegen Eintracht Frankfurt, Leipzig wint van Dortmund

Bayern München is op bezoek bij Eintracht Frankfurt tegen een zeer pijnlijke nederlaag aangelopen. In Frankfurt werd het 5-1 voor de nummer zeven van Duitsland. Het was de eerste keer sinds de 5-1 zege van hetzelfde Frankfurt in 2019 dat Bayern zoveel treffers moest incasseren in de Bundesliga.

Na niet goed wegwerken van oud-Ajacied Noussair Mazraoui schoot Marmoush hard raak in de verre hoek en Ebimbe frommelde de bal na een fraaie dribbel net aan langs doelman Manuel Neuer. Larsson maakte het trio aan goals compleet door na een vlotte uitbraak Dayot Upamecano uit te kappen en in de verre hoek raak te schieten.

Upamecano ging in de fout waarna Ebimbe de bal oppikte en hem aan Fares Chaibi gaf. Ebimbe liep door, kreeg de bal terug van de Algerijn en schoot simpel zijn tweede binnen.

Toen tien minuten later Ansgar Knauff binnenschoot werd het doelpunt eerst nog afgekeurd wegens buitenspel, maar na tussenkomst van de VAR stond de 5-1 alsnog op het bord. Harry Kane, die voor dit duel bijna net zoveel doelpunten had gemaakt als Eintracht in het hele seizoen, 18 om 19, kwam in het hele stuk amper voor.

Leipzig verslaat Dortmund

In het Signal Iduna Park kreeg Borussia Dortmund in de wedstrijd tegen RB Leipzig al na vijftien minuten een rode kaart te verwerken. Mats Hummels trok aan de noodrem, waarvoor hij in eerste instantie geel kreeg. Na een check van de VAR werd de gele kaart en de bijbehorende penalty ingeruild voor een vrije trap en een rode kaart voor de verdediger.

In de 32ste minuut kwam Leipzig op 1-0 door een eigen goal van Rami Bensebaini. Vlak voor rust maakte invaller Niklas Süle gelijk, maar in de tweede helft zette Christoph Baumgartner de bezoekers weer op voorsprong.

In de blessuretijd leek Yussuf Poulsen het duel in het voordeel van Leipzig te beslissen met de 1-3, maar Niclas Füllkrug maakte snel de 2-3. Daarna kreeg Dortmund nog enkele grote kansen kreeg op de gelijkmaker, maar Leipzig hield stand en pakte de drie punten.

Bij Leipzig was er een basisplaats voor Xavi Simons. Donyell Malen mocht in de slotfase invallen bij Dortmund.