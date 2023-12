Weer fout bij achtervolgingsploeg, Beune vergeet transponders: 'Iemand heeft ze gepakt'

Beune, Irene Schouten en Marijke Groenewoud reden een goede ploegenachtervolging en leken op weg naar de winst, nadat Canada in de laatste rit werd verslagen. Maar tijdens de rit bleek al dat de tijd niet geregistreerd werd. Dat zag Groenewoud ook toen ze over de finish kwam.

"Ik keek op het tijdscherm en we hadden geen tijd. Toen kwamen we er snel achter dat Joy geen transponders had, dus volgt diskwalificatie. Dit is een harde leerschool, dit mag niet gebeuren."

Beune schuldbewust: 'Iemand heeft ze gepakt'

Beune was schuldbewust. "Ik zocht mijn transponders voor de race, maar ze waren weg. Iemand heeft ze gepakt. Hoewel de regel duidelijk is, ben ik wel gewoon van start gegaan."

Het is een nieuw echec voor de achtervolgingsploeg met Beune, Groenewoud en Schouten. In maart koste een blote enkel deze achtervolgingsploeg ook al een wereldtitel. Ook toen was Beune degene die de fout in ging. "Ik snap er helemaal niks van", zei ze zaterdag in Polen. "Ik heb er niks nuttigs over te zeggen nu. Het is weer mijn schuld."