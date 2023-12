Zwemmers Toussaint en Corbeau winnen Nederlands goud op EK in Roemenië

De Nederlandse zwemster Kira Toussaint heeft haar Europese titel kortebaan geprolongeerd op de 100 meter rugslag. Caspar Corbeau won ook goud, hij versloeg onder anderen Arno Kamminga op de 200 meter schoolslag.

Toussaint won gisteren al voor de derde keer op rij de Europese titel op de 50 meter rugslag. Vandaag was Medi Harris in het Roemeense Otopeni de te kloppen concurrent voor Toussaint. De Britse won al goud op de 200 meter.

De Amstelveense Toussaint nam echter meteen een duidelijke voorsprong. Haar sterke keerpunt hield haar voorop en ze hield het hoge tempo vol. Toussaint klopte haar concurrente op bijna een seconde: 55.88 om 56.81.

Corbeau houdt vol

Corbeau en Kamminga kwamen later op de dag in actie op de 200 meter schoolslag. Ook Kamminga had al goud behaald deze week, op de 100 meter schoolslag.

Maar Corbeau was op de 200 meter al sneller in de de halve finales en nam ook nu meteen de leiding. Kamminga moet het vaak hebben van zijn sterke slot en bleef zo dicht mogelijk in de buurt, samen met de IJslandse Anton McKee.

Corbeau hield vol en won met een klein verschil de gouden medaille: 2.02.41. Mckee werd tweede met 2.02.74 en Kamminga moest genoegen nemen met het brons: 2.03.32.