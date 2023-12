Koperdieven halen levensgevaarlijke capriolen uit in hoogspanningsmast

Koperdieven hebben vannacht levensgevaarlijke capriolen uitgehaald in Limburg. Ze klommen naar boven in een hoogspanningsmast bij Nederweert en knipten daar de bliksemafleider op twee plekken door om het koper uit die draad te verwijderen.

"Ze hadden hartstikke dood kunnen vallen", reageert woordvoerder Eefje van Gorp van netbeheerder Tennet. "En dat niet alleen. Als je zo'n mast aanraakt, loop je een groot risico geëlektrocuteerd te worden."

De diefstal vond vannacht plaats in een hoogspanningsmast in een weiland, niet ver van Nederweert, meldt 1Limburg. De dieven namen het koper mee, maar lieten de bliksemdraad daarna hangen. Van de daders ontbreekt elk spoor.

Koper vervangen door aluminium

De woordvoeder benadrukt dat de mast zelf, maar ook de hoogspanningskabels niet beschadigd zijn bij de diefstal. De stroomvoorziening in Noord-Limburg is dan ook niet in gevaar geweest. De bliksemafleider wordt hersteld.

Volgens Van Gorp kwam koperdiefstal uit bliksemafleiders op hoogspanningsmasten vroeger veel voor. De laatste tijd neemt het juist merkbaar af. "We zijn koper nu overal aan het vervangen door aluminium, en daarmee zijn we al heel ver", zegt ze. Het probleem lijkt daarmee voorbij: oud koper kost 6,50 euro per kilo, oud aluminium nog geen euro.

Parken met zonnepanelen

Eerder wist ook spoorbeheerder ProRail de koperdiefstal in te dammen door koper in de draden voor seinen en wissels te vervangen door ander materiaal. Langs het spoor komt koperdiefstal nu nauwelijks meer voor, hoewel er in september nog wel problemen waren bij Weesp. Treinreizigers moesten toen na koperdiefstal een dag lang omreizen.

Tegelijkertijd lijken koperdieven hun werkterrein te verplaatsen. Zo nam het aantal koperdiefstallen bij parken met zonnepanelen het afgelopen jaar juist sterk toe. "Zodra het stelen van koper wat oplevert, wordt het gestolen", aldus een woordvoerder van branchevereniging Holland Solar begin juni.

Eerder dit jaar stalen koperdieven in Deurne 100 kilometer kabel bij een zonnepark en in Friesland werd door dieven voor tonnen aan schade aangericht bij een park met zonnepanelen.