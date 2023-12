Negen Belgische agenten gewond na achtervolging van bijna 100 kilometer

Bij een grootschalige achtervolging in België zijn negen politieagenten lichtgewond geraakt. Na een bijna 100 kilometer lange achtervolging door drie verschillende Belgische provincies kon de politie de verdachten klemrijden.

Volgens Belgische media wilde de politie in de buurt van de stad Leuven een verdacht voertuig controleren. De twee inzittenden van 22 en 23 jaar weigerden te stoppen en reden door. Halverwege de dollemansrit veroorzaakte de voortvluchtige chauffeur een ongeluk waarbij meerdere politieauto's betrokken raakten.

"De agenten hebben het allemaal overleefd. Ze crashten toch met een snelheid van 120 à 130 kilometer per uur", zegt burgemeester Christophe De Graef van Diest.

Na de crash gaven de twee verdachten zich nog niet gewonnen en vervolgden zij hun weg richting Antwerpen. Uiteindelijk werd het voertuig zo'n 35 kilometer voor Antwerpen klemgereden.

Waarom de twee mannen doorreden is nog niet duidelijk. Volgens het Vlaamse dagblad De Standaard staan de twee bij de politie bekend om druggerelateerde zaken.

Negatieve reacties

Volgens de burgemeester gaat het naar omstandigheden goed met de agenten, maar gaat het "mentaal iets minder goed". De Graef stelt daarbij dat de agenten ook de negatieve reacties op sociale media over de achtervolging zien.

"Er is iemand die schrijft: 'Het lichtpuntje van mijn dag: politiemensen die crashen'. Zulke reacties hebben ze al in het ziekenhuis gezien en hebben ze voorgelezen aan elkaar. Dat is verschrikkelijk", aldus De Graef.