Van Aert wint bij rentree in het veld, nog twaalf dagen wachten op Van der Poel

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Zo wil Van Aert heel graag toeslaan in zijn droomklassiekers Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix en daarna hoge ogen gooien in de Giro d'Italia. Dit jaar staan 'slechts' tien veldritten op het programma van Van Aert, waaronder zes confrontaties met Van der Poel.

De afgelopen weken nam alleskunner Van Aert gas terug en maakte van de gelegenheid gebruik om Colombia te verkennen als speciale gast van collega Rigoberto Urán. In de tussentijd werd bekend dat hij zijn ambities in het veldrijden dit seizoen ondergeschikt maakt aan het wegwielrennen.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Naast Van Aert maakte nog een oud-wereldkampioen zijn rentree in het veldrijden. Zdenek Stybar - wereldkampioen in 2010, 2011 en 2014 - stopte aan het eind van het afgelopen seizoen als wegrenner, maar heeft in het veld nog een doel: het WK in zijn Tabor.

Dat de 38-jarige Tsjech in Essen aan de start stond, was eigenlijk niet de bedoeling, zo bekende hij vooraf. Dat hij zijn vrouw ooit in een Essense kapsalon ontmoette en daarna jaren in het Kempense dorp doorbracht zal zeker een rol hebben gespeeld in zijn besluit om Mallorca toch nu al te verruilen voor de Vlaamse regen.

Stybar en Van Aert aan kop

En ja hoor, direct na de start meldde Stybar zich vooraan, met Van Aert in zijn wiel. De Tsjech hield dat niet vol, maar Van Aert wel. Zwoegend en stoempend duwde hij zich een weg door de diepe modder.

Lander Loockx, uitkomend voor de Nederlandse Tour de Tietema-Unibet-formatie, bood nog knap lang tegenstand, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de tegenstand in Essen niet van het niveau van Van Aert was.