Ajax laat zege op PSV in blessuretijd uit handen glippen, Feyenoord trekt aan noodrem

De voetbalsters van Ajax hebben zaterdagmiddag op bezoek bij PSV een zeker lijkende overwinning uit handen gegeven. De Amsterdammers stonden met 1-3 voor, maar op de Herdgang werd het uiteindelijk 3-3. Door het gelijkspel heeft Ajax twintig punten, vier minder dan Twente, dat zondag om 16.45 uur tegen AZ speelt. PSV, de nummer vier in de eredivisie, begon furieus op eigen veld. Al na dertig seconden kreeg Joëlle Smits de uitgelezen kans om de 1-0 binnen te schieten, maar haar inzet kon worden opgepakt door keepster Regina van Eijk. Kansen beide kanten Het regende pijpenstelen in Eindhoven en dat kwam het spel niet bepaald ten goede. Toch wisten beide ploegen geregeld tot kansen te komen. PSV startte sterk, maar Ajax nam naarmate de eerste helft vorderde het heft in handen. Op het moment dat de Amsterdammers een overwicht hadden, was het echter de thuisploeg die tot scoren kwam. Smits zetten een een-tweetje op met Chimera Ripa en verschalkte daarna Van Eijk met een zacht rollertje. PSV kreeg vleugels en kreeg daarna de overhand, maar niet veel later was het juist weer Ajax dat scoorde. Quinty Sabajo zette een aanval op door Romée Leuchter weg te sturen. Sabajo was doorgelopen en kon ongehinderd binnenschieten, nadat ze de bal had terug gekregen van Leuchter. Ajax rook daarna bloed en dat resulteerde in een reeks goede kansen. PSV-aanvoerder Gwyneth Hendriks gooide zich voor een schot van Vanity Lewerissa en voorkwam zo de 1-2. Keepster Lisan Alkemade tikte even later de bal op de lat.

De speelsters van Ajax vieren een treffer tegen PSV - Foto: Pro Shots

In de tweede helft drong Ajax nog meer aan en dat resulteerde in een verdiende voorsprong. Tiny Hoekstra nam van ver het doel onder vuur en Alkemade hoefde in principe weinig te doen om de bal uit haar doel te houden. De PSV-keeper liet de bal echter uit haar handen glippen, waarna Leuchter simpel binnen kon tikken. Bente Jansen leek een kwartier voor met haar 1-3 de wedstrijd in het slot te gooien, maar PSV gaf zich niet gewonnen. Isa Kardinaal hielp met een ongelukkig eigen doelpunt PSV in het zadel, waarna er een spannende slotfase aanbrak.

Ajax met naamloze shirts De speelsters van Ajax speelden vandaag in hun wedstrijd tegen PSV zonder namen op de shirts. In plaats daarvan stonden er drie puntjes op de rug. De club voert daarmee actie tegen online haatberichten en roept iedereen op om deze berichten te rapporteren. Later vandaag zullen ook de mannen van Ajax in hun thuiswedstrijd tegen Sparta (18.45 uur) spelen in de speciale shirts.

Ajax hield te weinig spelers achter de bal waardoor er flink wat ruimte kwam in de Amsterdamse verdediging. Daar leek Ripa van te gaan profiteren, maar haar inzet werd gekeerd. In blessuretijd kreeg ze nog een kans. Dit keer was het wel raak. Feyenoord tegen ADO Den Haag Feyenoord moest zaterdag tegen ADO Den Haag aan de noodrem trekken, wat rood opleverde. Het bleef in Rotterdam daardoor wel 1-1. Voor de ploeg van Jessica Torny is dit een wisselvallig seizoen. Feyenoord was hekkensluiter, maar wist zich terug te vechten naar een negende plek. ADO Den Haag staat twee plekken hoger.

Esmee de Graaf in duel met ADO-speelster Nikki IJzerman - Foto: Pro Shots

Op trainingscomplex Varkenoord speelde ADO de beste mogelijkheden bij elkaar en kwam het in de 37ste minuut op voorsprong dankzij een uithaal met links van Lobke Loonen, onhoudbaar voor keepster Jacintha Weimar. Feyenoord creëerde in de eerste helft nauwelijks kansen. Na rust speelde Feyenoord feller en met hogere druk. Ballen werden dieper gelegd waardoor keepster Barbara Lorsheyd eindelijk meer te doen kreeg. Een kopbal van Jada Conijnenberg was net iets te zacht om gevaarlijk te zijn.

Stand Azerion eredivisie, Twente staat bovenaan gevolgd door Ajax met vier punten minder - Foto: NOS/Gracenote