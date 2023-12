Ondernemers gaan meer betalen voor achtergrondmuziek

Ondernemers die achtergrondmuziek in hun winkel, restaurant of bedrijfsruimte willen afspelen moeten daar volgend jaar in sommige gevallen meer geld voor gaan betalen. Dat is het gevolg van een beleidswijziging van Sena, de stichting die zorgt dat artiesten en producenten een vergoeding krijgen als hun werk gebruikt wordt.

Veel ondernemers maken gebruik van zogeheten 'rechten-inclusieve muziek'. Dat is muziek waarvoor de rechten al zijn verkregen door een tussenpersoon, zodat eindgebruikers als horecazaken niet extra hoeven te betalen voor het afspelen ervan.

Het gaat daarbij niet om de laatste hits die ook op de radio te horen zijn, maar om muziek van minder bekende artiesten. Zij verkopen hun muziekrechten zelfstandig aan een tussenpersoon en krijgen daar een vergoeding voor.

Bekende artiesten

Onder het nieuwe beleid van Sena dat in 2024 wordt ingevoerd is deze constructie niet meer toegestaan. Ondernemers die muziek in hun zaak willen afspelen, worden verplicht om de vergoeding via Sena te regelen. Zij krijgen dan wel toegang tot het wereldrepertoire met muziek van grote, bekende artiesten.

Maar niet iedereen zit daarop te wachten. Pim Bijleveld is eigenaar van pannenkoekrestaurant De Pimpernel in het Brabantse Berlicum. Hij heeft geen behoefte aan een wereldrepertoire: "Voor de instrumentale muziek die ik in het restaurant draai betaal ik nu 200 euro. Straks ga ik daar een veelvoud van betalen."