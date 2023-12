Liverpool komt met schrik vrij in 'verfoeid' lunchduel bij Palace en is koploper

Door die zege is Liverpool tenminste enkele uren koploper in de Premier League.

Trainer Jürgen Klopp vreesde vooraf voor een lunchduel, dat zwaar op de maag zou blijven liggen. Lange tijd zag het daar ook naar uit op Selhurst Park in London. Maar tegen tien spelers van Crystal Palace boog Liverpool alsnog een achterstand om in een 2-1 zege.

Wellicht was Klopp vergeten dat hij drie jaar geleden, op 19 december 2020, met 0-7 won in Selhurst Park in een wedstrijd die ook om 13.30 uur begon. Dat was nog met Georginio Wijnaldum op het middenveld.

Deze week ging het vooral over het aanvangstijdstip van de wedstrijd. Voor Liverpool-coach Klopp zijn die lunchduels vanwege de te korte hersteltijd van zijn spelers namelijk een doorn in het oog.

In de matte eerste helft leek Liverpool de vrees van de trainer waar te maken, want de bezoekers bakten er weinig van. Halverwege de eerste helft werd het ingedommelde publiek bruusk wakker geschud door een kolderieke situatie voor het doel van Liverpool.

Arbiter Andy Medley wees gedecideerd naar de stip en toonde Van Dijk de gele kaart, maar werd door de VAR naar de zijlijn geroepen. Na het bekijken van de beelden oordeelde Medley in aanloop naar de strafschopsituatie een duw was uitgedeeld door Will Hughes op Wataru Endo en dus kwam Liverpool met de schrik vrij.

Toch strafschop

Na rust kreeg Crystal Palace alsnog een strafschop en weer was daar een VAR-interventie voor nodig. Die had namelijk gezien dat spits Jean-Philippe Mateta in het strafschopgebied een schop had gekregen van JArell Quansah en dat was in tweede instantie reden om de bal alsnog op de stip te leggen.

Mateta benutte de strafschop zelf en genoot met volle teugen van de ingestarte feestdreun van de Nederlandse Vengaboys: 1-0.