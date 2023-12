Druk neemt toe op Ten Hag na oorwassing door Bournemouth, Liverpool overleeft lunch

Hoe lang houdt Erik ten Hag het nog vol als trainer van Manchester United? Dat is de vraag, nadat zijn ploeg op Old Trafford met liefst 3-0 onderuit ging tegen het bescheiden Bournemouth in de Premier League. Ten Hag werd deze week verrast met de uitverkiezing tot 'Manager of the Month' en dat heeft alles met de vier zeges van Manchester United in vijf Premier League-duels in november. Aanhangers herinneren zich echter ook de uitschakeling in de League Cup en het schamele puntje in de Champions League, waardoor overwintering in Europa voor de club aan een zijden draadje hangt.

De stand in de Premier League. - Foto: NOS

Bovendien gaat het de laatste weken vooral over de onrust in de kleedkamer, waar spelers als Jadon Sancho en Marcus Rashford het niet meer zouden zien zitten in de Twentse oefenmeester. De club zag zelfs genoodzaakt om journalisten die de geluiden uit de kleedkamer naar buiten brachten te schorsen voor de midweekse persconferenties. Solanke slaat meteen toe Er was dus veel aan gelegen om het thuisduel met Bournemouth tot een goed einde te brengen, maar binnen vijf minuten sloeg het noodlot al toe toen Dominic Solanke (oud-Vitesse) voor 0-1 zorgde.

Ook daarna waren de bezoekers gevaarlijker in de tegenstoot, maar stuitte verschillende keren op doelman André Onana. Kort voor rust werd Onana wel geklopt door een gekruist slot van opnieuw Solanke, maar die zag de bal tegen de paal belanden. Na rust kwam United beter uit de verf, maar slaagde er niet in om Bournemouth (met naast Solanke ook Justin Kluivert, Milosz Kerkez, Marcos Senesi en Luis Sinisterra als oud-eredivisionisten) echt in verlegenheid te brengen. Sterker, halverwege de tweede helft profiteerde invaller Phillip Billing van mistasten van Onana en bracht de bezoekers zo op 2-0. Kort daarna kopte oud-Feyenoorder Senesi ook nog 3-0 binnen uit een hoekschop. 'Sacked in the morning' In blessuretijd maakte invaller Dango Ouattara na gepruts in de United-defensie ook nog 4-0. Dat leed bleef United bespaard, want de Burkinees bleek de bal even te hebben aangeraakt met de hand. "Sacked in the morning", klonk het in de slotfase sarrend vanuit het uitvak. De eigen fans, waarvan er veel voortijdig Old Trafford verlieten, bleven stil. Dinsdag mogen ze terugkomen voor het Champions League-duel met Bayern München (dat zelf met 5-1 verloor van Eintracht Frankfurt).

Liverpool wint 'verfoeid' lunchduel Liverpool-trainer Jürgen Klopp vreesde vooraf voor een lunchduel, dat zwaar op de maag zou blijven liggen. Lange tijd zag het daar ook naar uit op Selhurst Park in London. Maar tegen tien spelers van Crystal Palace boog Liverpool alsnog een achterstand om in een 2-1 zege. Door die zege is Liverpool koploper in de Premier League. Arsenal kan die plek later vandaag overnemen als het weet te winnen bij Aston Villa. Voor Klopp zijn de lunchduels (om 12.30 uur Engelse tijd) vanwege de korte hersteltijd van zijn spelers een doorn in het oog. Deze week reageerde hij als door een adder gebeten toen een presentator van het Engelse Sky Sports deze week refereerde aan "Klopps favoriete aanvangstijdstip".

Jürgen Klopp was niet blij met het vroege aanvangstijdstip van Crystal Palace - Liverpool. - Foto: AFP

"Onwetend" en "respectloos" noemde de coach de grappig bedoelde opmerking. Wellicht was Klopp vergeten dat hij drie jaar geleden, op 19 december 2020, met 7-0 won op bezoek bij Crystal Palace in een wedstrijd die ook om 13.30 uur begon.

Van Dijk heeft geluk In de matte eerste helft leek Liverpool de vrees van de trainer waar te maken, want de bezoekers bakten er weinig van. Halverwege de eerste helft werd het ingedommelde publiek bruusk wakker geschud toen een inzet van Jefferson Lerma via de handen van Alisson op de paal belandde. Nog geen twee minuten later leek de voorsprong van Palace er toch te komen, toen Virgil van Dijk een strafschop veroorzaakte na een lichte overtreding op de doorgebroken Odsonne Édouard.

Arbiter Andy Medley wees gedecideerd naar de stip en toonde Van Dijk de gele kaart, maar werd door de VAR naar de zijlijn geroepen. Na het bekijken van de beelden oordeelde Medley in aanloop naar de strafschopsituatie een duw was uitgedeeld door Will Hughes op Wataru Endo en dus kwam Liverpool met de schrik vrij. Na rust kreeg Crystal Palace alsnog een strafschop en weer was daar een VAR-interventie voor nodig. Die had namelijk gezien dat spits Jean-Philippe Mateta in het strafschopgebied een schop had gekregen van Jarell Quansah. Mateta benutte de strafschop zelf en genoot met volle teugen van de ingestarte feestdreun van de Nederlandse Vengaboys: 1-0.