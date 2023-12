Verrassende Noorse zege op 1.500 meter: Kongshaug verslaat Stolz, bijrol Nederlanders

Feest in het Noorse schaatskamp: de jonge Peder Kongshaug uit Noorwegen heeft de 1.500 meter gewonnen op dag twee van de wereldbekerwedstrijden in Polen. De 22-jarige Noor was met 1.46,41 nipt sneller dan de Amerikaan Jordan Stolz die tweede eindigde in 1.46,48. Het brons ging naar de Chinees Zhongyan Ning die met 1.46,99 iets sneller was dan Patrick Roest (1.47,07). De zege van Kongshaug is verrassend. De laatste Noorse wereldbekerzege op de mijl stamt uit 2018, toen won Sverre Lunde Pedersen in Minsk. "Dat is lang geleden, maar we hebben een geweldig team nu", zei Kongshaug na afloop. "Het zat eraan te komen." De onverslaanbare Stolz verslaan is niet iedereen zomaar gegeven. De Amerikaanse wereldkampioen had kort voor de 1.500 meter ook al de 500 meter gereden en ging voor zijn doen langzaam van start, met een opening van 24,13. Hij versnelde richting het einde, maar kwam zevenhonderdste te kort. Nederlanders vierde en vijfde Op ruim een halve seconde werd de strijd om het brons tussen Ning en Roest gewonnen door Ning. Roest belandde net als vorige week in Stavanger net naast het podium. En daar baalde de Nederlander van. "Ik hoopte op een snelle 1500, na die van vorige week. Het ging alleen niet zo makkelijk als vorige week, dus ik baal van die vierde plaats. Er zou normaal gesproken veel meer in moeten zitten." De andere Nederlander op het ijs was Wesly Dijs, die met 1.47,19 achter Roest verdienstelijk tot de vijfde plek kwam. Kjeld Nuis, de gebruikelijke medaillekanshebber op de mijl, was er niet bij. Hij liet het hele weekend schieten, wegens ziekte.

Op de 500 meter was er geen Japanse maar een Chinese overwinning. Tingyu Gao pakte met 34,70 het goud. De regerend olympisch kampioen zette zijn winnende tijd al in de tweede rit van de dag neer en zag in de acht ritten daarna iedereen boven zijn tijd uitkomen. Laurent Dubreuil (zilver) en Wataru Morishige (brons) kwamen met hun 34,77 en 34,82 het dichtst in de buurt. Favoriet voor de zege Morishige, winnaar van de laatste vier races over 500 meter, was 0,005 seconde sneller dan wereldkampioen Jordan Stolz, die daardoor net naast het podium belandde.

Later vanmiddag staan nog de 500 meter voor vrouwen en de ploegenachtervolging (vrouwen en mannen) op het programma.

De Nederlandse sprinters konden niet mee in het sprintgeweld in Tomaszów. Jenning de Boo kwam bij zijn debuut in de A-groep op de 500 meter tot plek elf en was de beste Nederlander. Met zijn tijd van 35,24 was hij slechts twee tienden langzamer dan zijn persoonlijk record. De 19-jarige De Boo keek dan ook terug op een succesvol 500 meter-debuut op het hoogste niveau. "Mijn snelste opening tot nu toe, ik denk dat ik daar heel tevreden mee mag zijn. Elke keer een stapje erbij."

Janno Botman is terug te vinden op plek zestien met een tijd van 35,43. Hein Otterspeer reed een moeizame eerste honderd meter en kon zich niet meer herstellen. Otterspeers 35,48 was goed voor de negentiende plek. Later op de zaterdagmiddag rijden de mannen nog de ploegenachtervolging.