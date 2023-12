Twee doden in Rijnsburg, vermoedelijk vergiftiging door koolmonoxide

In een woning in Rijnsburg heeft de brandweer aan het begin van de middag de lichamen van twee mensen gevonden. De brandweer vermoedt dat ze zijn overleden als gevolg van koolmonoxidevergiftiging.

De hulpdiensten kregen rond 12.30 uur een melding dat er iets aan de hand was in het huis aan de Brouwerstraat in het Zuid-Hollandse dorp, meldt Omroep West. De brandweer trof binnen de levenloze lichamen aan. Over hun identiteit is nog niets bekendgemaakt.

Voor de zekerheid is een aantal woningen in de buurt ontruimd, maar deze bewoners zijn inmiddels weer thuis.

Onvolledige verbranding

Koolmonoxide wordt wel een sluipmoordenaar genoemd. Het gas komt vrij bij onvolledige verbranding van een brandstof in bijvoorbeeld een cv-ketel, geiser, gasfornuis, hout-, gas- en oliekachel of open haard.

"Je ziet of ruikt het niet, maar wanneer je het inademt, kan dit ernstige lichamelijke gevolgen hebben", zei een brandweerwoordvoerder eerder dit jaar na een incident in Delft. "Elk jaar overlijden in Nederland gemiddeld vijf tot tien mensen door koolmonoxidevergiftiging en honderden mensen belanden in het ziekenhuis."

De brandweer adviseert een koolmonoxidemelder op te hangen in huis. Dat is niet verplicht, maar kan wel levensreddend zijn. Een CO-melder geeft een luid alarmgeluid af als er een te grote hoeveelheid koolmonoxide wordt gemeten.

Goede ventilatie

Wat ook helpt, is goede ventilatie. "Dat betekent niet dat je alle ramen wagenwijd moet openzetten", aldus de brandweer. "Het gedeeltelijk dag en nacht openzetten van bijvoorbeeld luchtroosters of kiepramen volstaat."