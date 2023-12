Jetten voert internationale groep tegen fossiele subsidies aan

Nederland gaat samen met twaalf andere landen samenwerken om fossiele subsidies af te bouwen. Deze subsidies, veelal belastingvrijstellingen en -voordelen, staan de klimaatdoelen in de weg, zegt demissionair klimaatminister Jetten.

Deze samenwerking is volgens hem nodig omdat een groot deel van deze voordelen internationaal is afgesproken. Jetten presenteerde de samenwerking vandaag op de klimaattop in Dubai.

De landen hebben afgesproken om voor de klimaattop van volgend jaar de omvang van de fossiele subsidies in hun land in kaart te brengen. Nederland heeft dat afgelopen jaar al gedaan: uit een inventarisatie van het kabinet bleek dat de staatskas jaarlijks zo'n 40 tot 46 miljard euro misloopt door belastingvoordelen aan bedrijven voor het gebruik van olie, gas en kolen.

Kleine coalitie

Volgens Jetten hebben veel landen geen idee hoeveel er aan dit soort indirecte subsidies omgaat. Ook willen ze kijken naar de afspraken die er liggen, bijvoorbeeld over het belasten van de lucht- en scheepvaart, en naar wat er op nationaal niveau al kan.

Jetten is heel blij met de samenwerking, maar echt veel veel animo is er nog niet: dertien landen hebben zich tot nu toe aangesloten bij de coalitie. "Een diverse groep landen", zegt Jetten erover. Onder meer België, Frankrijk, Spanje, Canada, Costa Rica en Antigua en Barbuda sluiten aan.

Wat je met zo'n kleine groep landen kunt bereiken? "Het lijkt niet zo veel, maar er zitten landen met grote economieën en grote fossiele sector tussen", aldus Jetten. Daarmee kun je volgens de minister een goed begin maken.

'Late belofte'

Jetten noemt het afbouwen van fossiele subsidies cruciaal voor het halen van de klimaatdoelen. "Hoe langer je fossiele brandstoffen blijft subsidiëren, hoe moeilijker het is om over te stappen van bijvoorbeeld kolen en olie naar wind en zon. Dat geld kunnen we veel beter en slimmer inzetten."

Daarbij is het wel van belang te letten op wie wordt geraakt door het afschaffen van de subsidies. Er moet niet meer energiearmoede door ontstaan, benadrukt Jetten.

Greenpeace vindt de plannen van de kopgroep niet ver genoeg gaan. "De lat ligt wel laag, met dit initiatief. Zeven jaar terug spraken de Europese Unie en de G7 al af om in 2025 met fossiele subsidies te stoppen. Een belofte vandaag om fossiele subsidies in kaart te brengen is wel erg laat. Alsof je pas in de tweede helft de wedstrijd aftrapt."

Nieuw kabinet

Jetten hoopt dat ook een volgend kabinet dit thema oppakt. "Klimaatverandering gaat hard en raakt de Nederlandse economie. Het is ook in ons belang om hieraan te blijven werken. Daarom ben ik blij dat we dit initiatief hebben kunnen presenteren en we het internationaal oppakken."