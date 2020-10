WHO-studie: meeste medicijnen ingezet tegen corona werken niet

Opnieuw tegenslag voor covid-19-patiënten en hun behandelaars. Voorlopige resultaten van een grote studie onder leiding van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wijzen uit dat vier veelgebruikte antivirale middelen niet werken tegen covid-19. Het onderzoek, Solidarity trial genaamd, werd uitgevoerd in ruim 400 ziekenhuizen in dertig landen. Er deden meer dan 11.000 patiënten aan mee.

In de studie kregen zo'n 7000 patiënten een van de vier antivirale middelen of een combinatie daarvan. Ruim 4000 anderen kregen geen van de antivirale middelen, maar standaardzorg. De middelen hadden nauwelijks of geen invloed op de sterfte van niet-beademde patiënten of andere subgroepen patiënten, en ook niet op het inzetten van beademing of de opnameduur van de patiënten.

De onderzochte medicijnen zijn remdesivir, hydroxychloroquine, lopinavir (in combinatie met ritonavir) en interferon-bèta1a (met lopinavir). De studie heeft nog geen peer review ondergaan en is dus nog niet door vakgenoten van de auteurs beoordeeld.

Recovery trial

De WHO-studie was opgezet om vast te stellen of de vier antivirale middelen enige invloed hebben op de sterfte van de covid-19-patiënten in het ziekenhuis. Verder hebben de onderzoekers in hun ziekenhuizen gekeken of de medicijnen verschillende effecten sorteerden bij matig en ernstig zieke patiënten. Op beide vlakken werden geen noemenswaardige effecten gevonden.

Van remdesivir werd eerder vastgesteld dat het de opnameduur en de periode tot herstel van covid-19-patiënten enigszins bekort en tot een lagere sterfte leidt. Uit de Solidarity-studie blijkt dat niet duidelijk. Wel wordt geopperd dat patiënten met een lager risico op een ernstig beloop van de ziekte wellicht meer aan het middel hebben dan patiënten met een hoog risico daarop.

De onderzoekers vonden geen bewijs dat hydroxychloroquine of lopinavir een gunstig of een nadelig effect hadden. Die bevinding wordt ondersteund door de resultaten van een ander onderzoek, waarin hydroxychloroquine en lopinavir werden onderzocht wat betreft hun effect op de sterfte 28 dagen na het begin van covid-19.

4000 patiënten

Ook het voorschrijven van interferon-bèta1a bleek in de Solidarity-studie geen invloed te hebben op het aantal sterfgevallen van covid-19-patiënten. Het Interferon-deel van de studie omvatte 4000 patiënten.

Andere studies over effect van dit middel op het sterftecijfer zijn er niet. Wel is er een klein onderzoek - met honderd patiënten - waaruit blijkt dat een spray van interferon-bèta1a wel zeer effectief zou zijn bij de behandeling van covid-19. Dat onderzoek moet nog worden bevestigd in een intussen lopende veel grotere studie.