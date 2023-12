Medailles Groenewoud, Beune en Kok overschaduwd door diskwalificatie achtervolgingsploeg

"Dat is mooi. Hopelijk kan ik volgende keer eindelijk op het podium komen", zei Fledderus na afloop. "Ik moet nog wel een stapje maken. Het was geen perfecte race."

De Nederlandse sprintsters lieten zich goed zien in Tomaszów: alle vier eindigden ze in de top tien. Een etmaal na haar zilveren tijd vrijdagavond op de eerste 500 meter van het weekend ging het Kok nu allemaal iets minder soepel af. Kok verloor het directe gevecht met Jackson en was met 38,13 langzamer dan vrijdag.

Eerder op de zaterdag had olympisch kampioen Erin Jackson de tweede 500 meter van het weekend in Polen gewonnen. De Amerikaanse versloeg in haar race met een tijd van 37,80 Femke Kok, die in 38,13 naar het brons reed. De Koreaanse Min-Sun Kim wurmde zich met 37,95 ertussen voor het zilver.

In de vijfde rit van de dag was Dione Voskamp (38,51) iets sneller dan Naomi Verkerk (38,54). Uiteindelijk bleken die tijden goed voor de achtste en negende plek. Overigens was Michelle de Jong op zaterdagochtend nog sneller dan Verkerk en Voskamp: zij won de B-groep in 38.39.

Het brons was voor Joy Beune (1.58,21), die na vier vierde plaatsen op rij in de wereldbeker weer eens op het podium eindigde. Op de 1.500 meter haalde Beune nog nooit een wereldbekermedaille.

Eerder op de zaterdag won Miho Takagi ook de vierde 1.500 meter van het wereldbekerseizoen. De Japanse snelde op dag twee van het schaatsweekend in Tomaszów naar de eerste plek in 1.56,63. Takagi won dit seizoen al in Japan, China en Stavanger, en nu ook in Polen.

Groenewoud kon voor de tweede dag op rij een zilveren wereldbekermedaille aan haar verzameling toevoegen, maar de 24-jarige schaatsster had op meer gehoopt. "Een beetje jammer. Ik kom hier voor goud en dan haal je twee keer zilver", aldus Groenewoud. "Ik word hier op een seconde gereden, dus er is veel werk aan de winkel."

Een rit later dook Groenewoud, gister tweede op de drie kilometer, alweer eronder, maar de hoop op een podiumplaats was voor Beune geboren. En terecht. Alleen Takagi was in de allerlaatste rit nog sneller, waarmee de Japanse haar vierde zege op de 1.500 meter op rij binnensleepte.

In de hal in Polen werd geklaagd over zware omstandigheden, maar Beune toonde in haar rit dat het toch behoorlijk snel kon. De zo vaak als vierde geëindigde Beune zette ruim de snelste tijd neer, onder de twee minuten.

Elisa Dul maakte in Polen haar debuut in de A-groep op de 1.500 meter en eindigde met 2.00,41 op de elfde plek. Met die tijd was ze sneller dan Melissa Wijfje, die eerder op de zaterdag de B-groep won in 2.01,38. Esther Kiel werd in de zware omstandigheden in Polen laatste in de A-groep met een tijd van 2.03,76.

Nummer twee van het WB-klassement, Antoinette Rijpma-De Jong, was er niet bij in Polen. De Nederlandse heeft gekozen voor extra training in Collalbo.

Zondag gaat het wereldbekerschaatsen in Polen verder, met de 1.000 meter en massastart voor vrouwen.