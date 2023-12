Tholen zoekt naar 'eigenaren' van soms heel oude grafstenen

De gemeente Tholen is naarstig op zoek naar de 'eigenaren' van meer dan duizend grafstenen. Sommige stenen zijn in slechte staat en lopen het risico om te vallen of te breken. Maar de gemeente kan daar niets aan doen zolang de eigenaar onbekend is.

Op de grafstenen waar om het gaat is nu een sticker aangebracht waarin de rechthebbenden wordt verzocht om zich te melden, schrijft Omroep Zeeland.

Het gebeurt wel vaker dat een gemeente in Nederland wil achterhalen wie de eigenaar van een grafsteen is, bijvoorbeeld wanneer (een deel van) een begraafplaats moet worden geruimd om plaats te maken voor een woonwijk of bedrijventerrein. Maar de situatie in de Zeeuwse gemeente is uniek. In 2019 besloot de gemeenteraad dat alle graven die dateerden van voor de gemeentelijke herindeling van 1973, ongemoeid zouden worden gelaten.

Wirwar van regels

De gemeentes die in 1973 opgingen in de gemeente Tholen hadden allemaal verschillende regels en afspraken omtrent de grafrechten. Bij sommige gemeentes kon bijvoorbeeld een grafrecht voor tien jaar worden 'afgekocht', bij andere voor onbepaalde tijd.

En dan waren er nog afspraken die onderling met nabestaanden zijn gemaakt, maar nooit op papier zijn gezet. De wirwar van regels deed de gemeenteraad besluiten één lijn te trekken en alle graven van voor de herindeling ongemoeid te laten. Maar het college van B en W kreeg wel de opdracht om de rechthebbenden te zoeken, zodat de gemeentelijke begraafplaatsen "op een fatsoenlijk onderhoudsniveau" konden worden gehouden.

En die opdracht vertaalt zich nu in de bestickering van grafstenen waarvan sommige dateren uit de tijd van de Spaanse griep (1918-1920). Alleen al op het kerkhof van Scherpenisse zijn 482 stickers aangebracht. Gele stickers met de oproep aan rechthebbenden om zich te melden en blauwe stickers om duidelijk te maken dat er afstand is gedaan van de steen. In het laatste geval mag de steen door de gemeente worden verwijderd of - op kosten van de rechthebbende - opgeknapt.

Zaak van lange adem

Het is een zaak van de lange adem, zo laat de gemeente weten. Rechthebbenden hebben een jaar de tijd om zich te melden. Uiteindelijk verwacht Tholen tussen de vier en vijf jaar nodig te hebben om de administratie van alle begraafplaatsen in de gemeente op orde te krijgen.

De gemeente benadrukt dat het alleen om de grafstenen gaat, de graven zelf blijven gewoon liggen. Grafstenen die behoren bij graven van een oorlogsslachtoffer of slachtoffer van de Watersnoodramp blijven staan (en in onderhoud bij de gemeente) omdat die bij het gemeentelijk erfgoed horen.