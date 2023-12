Marijnissen vertrekt als SP-leider na slechte verkiezingsuitslag

Er werd wel een onderzoek aangekondigd naar wat er mis was gegaan, maar de uitkomst daarvan lijkt Marijnissen niet af te willen wachten. Ze zegt dat ze zich er altijd bewust van is geweest dat het "een grote, maar ook tijdelijke eer" was om de partij aan te mogen voeren.

De SP verloor bij de landelijke verkiezingen van 22 november vier zetels en heeft er nu vijf in de Tweede Kamer. Meteen na het verschijnen van de exitpolls zei Marijnissen nog dat ze door wilde. "Ik ben heel gemotiveerd", zei ze toen, en de partijraad sprak ook het vertrouwen in haar uit.

Lilian Marijnissen stopt als fractievoorzitter van de SP en verlaat de Tweede Kamer. Dat laat ze weten op X. De laatste verkiezingen hebben volgens Marijnissen "niet het resultaat gehad waar wij op gehoopt hadden. Op basis hiervan merk ik dat er in de partij behoefte is aan een nieuw gezicht."

In een interview met de NOS zegt Marijnissen dat ze bij een deel van de partij "de behoefte aan een nieuw gezicht" proeft. Ze hoopt dat haar stap bijdraagt aan een "sterkere SP". Ze benadrukt dat het haar eigen besluit is om te vertrekken.

In de laatste campagne was bestaanszekerheid een van de grote thema's. Marijnissen hamerde erop dat de SP de eerste partij was die dit onderwerp op de politieke agenda zette. Maar andere partijen leken er nu mee aan de haal te gaan.

Marijnissen (38) is de dochter van oud-partijleider Jan Marijnissen. Als kleuter stond ze al op een verkiezingsposter, voor op de fiets bij haar vader.

Op 17-jarige leeftijd werd ze gekozen tot gemeenteraadslid, maar ze moest tot haar achttiende wachten om haar zetel in te kunnen nemen. In 2017 werd ze Tweede Kamerlid en een paar maanden later partijleider.

Marijnissen neemt dinsdag afscheid van de Tweede Kamer. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt als fractievoorzitter. Dat wordt een van de woensdag beëdigde Kamerleden - Sandra Beckerman, Bart van Kent, Jimmy Dijk of Michiel van Nispen - of de SP'er die in plaats van haar in de Tweede Kamer komt. Op nummer 6 van de kandidatenlijst staat Sarah Dobbe.