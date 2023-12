Lilian Marijnissen stapt op als fractievoorzitter van SP

De SP verloor bij de verkiezingen van 22 november vier zetels en heeft er nu vijf in de Tweede Kamer. Meteen na het verschijnen van de exitpolls zei Marijnissen nog dat ze door wilde: "Ik ben heel gemotiveerd."

Lilian Marijnissen stopt als fractievoorzitter van de SP en verlaat de Tweede Kamer. Dat laat ze weten op X. De laatste verkiezingen hebben volgens Marijnissen "niet het resultaat gehad waar wij op gehoopt hadden. Op basis hiervan merk ik dat er in de partij behoefte is aan een nieuw gezicht."

Marijnissen nam het stokje op 13 december 2017 over van Emile Roemer. Dat betekent dat ze komende week op de kop af zes jaar partijleider zou zijn geweest.

Demissionair premier Rutte zegt op X dat Den Haag en Nederland met het vertrek van Marijnissen een "bevlogen, betrokken en betrouwbaar politicus" verliezen. "Ondanks onze inhoudelijke verschillen hebben we altijd goed kunnen samenwerken en ik waardeer haar enorm."

Dochter van

Marijnissen (38) is de dochter van oud-partijleider Jan Marijnissen. Ze woont nog altijd in Oss, waar haar vader als fabrieksarbeider en lasser werkte voor hij politicus werd. Als kleuter stond ze al op een verkiezingsposter, voor op de fiets bij haar vader.

Op 17-jarige leeftijd werd ze gekozen tot gemeenteraadslid, maar ze moest tot haar achttiende wachten tot ze haar zetel mocht innemen. In 2017 werd ze Kamerlid en een paar maanden later werd ze partijleider. Ze was toen 32 jaar.

De SP heeft onder haar leiding geen verkiezingen gewonnen, maar Marijnissen liet zich daardoor niet uit het veld slaan. Ze hamerde er in de afgelopen campagne op dat de SP de eerste partij was die het thema 'bestaanszekerheid' op de politieke agenda zette. Dat was een van de grote verkiezingsthema's van de afgelopen campagne.

Een teleurgestelde Marijnissen op verkiezingsavond: