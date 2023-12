Met Ten Holte heeft Oranje nog een keepster van formaat: 'Kom maar op, ik pak je wel'

"Ik heb dit altijd voorspeld", zegt Bob Brouwersteijn zonder arrogantie. De keeperstrainer van Volendam stond aan de wieg van de groei van Ten Holte. "Het is geen toeval dat Yara nu al zo goed is. En ze gaat zich nog verder ontwikkelen. Ze is constant en leergierig."

"Ze is een spontane, onregelmatige spring in het veld", omschrijft Brouwersteijn de keepster die hij vier jaar onder zijn hoede had. Dat was onder meer bij Zeeburg in Amsterdam. "Ik heb toen al gezegd: jij gaat een grote worden. Later kreeg ik de vraag of ze iedere donderdag training kon krijgen in Volendam. Ze wist precies wat ze wilde."

Ten Holte dankt haar eerste keeperstrainer. "Door hem ben ik hier", zegt ze vanuit Frederikshavn, waar Oranje zondag de laatste poulewedstrijd speelt tegen Spanje. "Hij heeft enorm veel energie in mij gestopt en echt op me gelet. Je moet ook geluk hebben dat mensen het met je aandurven."

Debuut op veertiende

Op haar veertiende debuteerde Ten Holte bij Dalfsen, dat onder leiding van trainer Peter Portengen en manager René Cloo een ambitieus project had opgezet. Topclub VOC, uit haar geboorteplaats Amsterdam, viste achter het net.