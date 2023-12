85 procent van de mensen in Gaza is op de vlucht, maar nergens is het veilig

"We zien enorme stromen aan ontheemde mensen die nu naar het zuidelijkste puntje komen, naar Rafah", zegt Rik Peeperkorn, vertegenwoordiger van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in de Palestijnse gebieden. "Elke ochtend zie je meer geïmproviseerde schuilplaatsen", zegt hij. "Overal zie je mensen die proberen plastic vellen te krijgen, hout te sprokkelen. Op zoek naar van alles eigenlijk om maar een soort tent te maken."

Al eerder voerde het leger aanvallen uit op steden in het zuiden van de Gazastrook, hoewel ze als 'veilig' werden bestempeld, maar nu roept het leger op om nog zuidelijker te trekken. Bijvoorbeeld naar de grens bij Rafah of Al-Mawasi.

Een week geleden werden de gevechten tussen Israël en Hamas en de bombardementen op Gaza hervat, na een tijdelijke gevechtspauze van zeven dagen. Sindsdien is het Israëlische leger niet alleen in het noorden van de Gazastrook aanwezig, maar stak het leger ook de grens over in het zuiden. De honderdduizenden ontheemde Palestijnen die zich daar bevinden slaan daardoor opnieuw op de vlucht.

Cijfers dodenaantal moeilijker te controleren:

Sinds 1 december, de dag dat de oorlog in Gaza werd hervat na een week gevechtspauze, is het moeilijker om het aantal doden in kaart te brengen. Persbureau Reuters legde donderdag uit dat in de eerste zes weken van de oorlog cijfers van ziekenhuismortuaria naar het ministerie van Volksgezondheid in Gaza werden gestuurd. Dat wordt geleid door Hamas en huisde in het al Shifa-ziekenhuis.

Voor die data legden ambtenaren in Excel-sheets namen, leeftijden en identiteitskaartnummers van de doden vast. Die lijsten werden dan doorgestuurd naar het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid op de Westelijke Jordaanoever, die dat weer liet weten aan de persbureaus. Dat ministerie laat aan Reuters weten dat van de vier mensen die het datacentrum in het al Shifa-ziekenhuis leidden één persoon gedood is bij een luchtaanval en drie mensen vermist zijn geraakt, nadat het pand door Israël in beslag was genomen.

Sindsdien is het volgens het persbureau lastig geworden om bij te houden hoeveel mensen er dagelijks omkomen. Volgens de laatste cijfers van de Palestijnse ministeries zijn er sinds het begin van de oorlog 17.177 mensen gedood. Voor de gevechtspauze ging het om ongeveer 12.000 mensen. Volgens Unicef waren er voor de gevechtspauze 5300 kinderen onder het aantal doden.