Bestuurder Havard University biedt excuses aan in antisemitisme-rel

De voorzitter van de prestigieuze Havard University, Claudine Gay, heeft publiekelijk excuses aangeboden voor opmerkingen die ze maakte in het Amerikaanse Congres. Die werden beschouwd als antisemitisch en leidden deze week in de Verenigde Staten tot veel commotie.

Gay was dinsdag uitgenodigd in het Amerikaanse Congres om te spreken over antisemitisme op universiteitscampussen. Sinds de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober is op de Amerikaanse universiteiten veel verdeeldheid ontstaan over de gevechten in Israël en Gaza.

De kritiek van afgelopen week ging over een opmerking van Gay aan het einde van de hoorzitting. Zij antwoordde ontwijkend toen haar werd gevraagd of het oproepen tot genocide tegen Joden in strijd is met de regels van de universiteit. Ze zei dat dat "afhangt van de context".

In een interview met universiteitskrant Harvard Crimson heeft Gay gisteren excuses aangeboden voor haar antwoorden. "Woorden zijn belangrijk", zei ze.

'Tegenwoordigheid van geest'

Gay had terugkijkend naar eigen zeggen "de tegenwoordigheid van geest moeten hebben" om een ander antwoord te geven. "Namelijk dat oproepen tot geweld tegen onze Joodse gemeenschap en bedreigingen naar onze Joodse studenten geen plaats hebben op Harvard, en nooit onbetwist zullen blijven."

Eerder had Gay al gezegd dat "sommigen het recht op vrijheid van meningsuiting hebben verward met het idee dat Harvard oproepen tot geweld tegen Joodse studenten zal goedkeuren".

Storm van kritiek

De reactie van Gay tijdens de hoorzitting leidde deze week tot een storm van kritiek, tot aan het Witte Huis. "Het is ongelooflijk dat dit gezegd moet worden: oproepen tot genocide zijn beestachtig en druisen in tegen alles waar we als land voor staan", zei Witte-Huis-woordvoerder Andrew Bates.

Ook vloog er donderdag een vliegtuig over de campus van Harvard met een Palestijnse vlag en de tekst "Harvard haat Joden".